Harcamaya itirazda süre sınırı var

Kredi kartımla şahsıma ait olmayan bir harcama yapılmış. Ben bunu uzun zaman sonra öğrendim.

Harcama yapmadığımı nasıl ispat edebilirim?

Kartınızdan yapılan harcamalar hesap kesim tarihinizde size ekstre olarak tercihinize göre posta yoluyla veya mail aracılığı ile gönderilir. Ekstreyi kontrol etmek, bu gibi durumları tespit edebilmek açısından son derece önemlidir. Ekstrenin kontrolünde yapmadığınız bir harcama tespit ederseniz, bu hususu derhal bankanıza bildirmeli ve harcamaya itiraz etmelisiniz.

Bankanız ivedilikle itirazınızın haklı olup olmadığını inceleyecek, ödemeyi alan işyerinden evrakları isteyerek, yapılan işlemin sizin tarafınızdan yapılıp yapılmadığını tespit edecektir. Bankanın ilgili ödemeyi ilgili işyerinden geri alarak kartınıza iade etme imkanı vardır.

Bu işleme "chargeback" veya "ters ibraz" adı verilir. Harcama itirazı için 120 günlük süre vardır.

Bu süre ürün/hizmet temini ile ilgili itirazlarda beklenen teslim tarihinden, iade belgesi söz konusu olduğunda iade belge tarihinden, diğer itiraz türlerinde ise işlemin karta yansıma tarihinden başlar ve hiçbir koşulda işlemin karta yansıma tarihinden itibaren 540 günü aşamaz.

HAKARET SUÇUNA 2 YIL HAPİS

Dükkanımıza gelen müşteri, satış temsilcimizle şiddetli bir şekilde tartışmaya girişti. Personelimize ağır hakaretlerde bulundu.

Söylediklerini yazmaktan bile utanıyorum. Acaba bu müşteri hakkında nasıl bir ceza isteyebiliriz? Bu konuda neler yapabiliriz?

Bu, Türk Ceza Kanunu'nda 125.

Madde ve devamında 'Şerefe Karşı Suçlar' başlığı altında düzenlenmiştir.

Hakaret suçu, bir kimsenin şerefine, onuruna, kişilik haklarına rencide edici söz ya da tavırla müdahale etmektir. Cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapistir. Somut olaya göre suçun ağırlaştırılması ya da hafifleştirilmesi söz konusu olabilir.