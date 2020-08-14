Nafaka davasız düşürülemez

Eşimden anlaşmalı boşandım. Yaptığımız protokolde bin lira nafakada anlaştık. Şimdi ise 'Durumum kötü, 500 lira vereyim' diyor. Bu konuda ne yapabilirim? Boşanma veya nafaka davalarından sonra verilmiş olan nafakaya ilişkin hükümlerin kesin hüküm niteliği yoktur. Taraflar her zaman hayat standartlarındaki düşüş, ihtiyaçlarının değişmesi vb. durumları gerekçe göstererek nafakanın azaltılmasını veya artırılmasını talep edebilir. Fakat dava açılıp hüküm verilene kadar, mevcut nafaka aynı şekilde devam eder. Eşiniz nafaka ödeme yükümlülüğünden dava açmadan kurtulamaz veya nafakayı düşüremez. Eşiniz aleyhine ödemediği ve eksik ödediği nafakalar için icra takibinde bulunabilir, maaş haczi yolu ile alacağınızı tahsil edebilirsiniz.



İZINSIZ SES KAYDI ALMAK SUÇ MUDUR?

Kişilerin özel hayatı gizlidir ve bu gizliliğin izinsiz bir şekilde görüntü ve ses kaydı almak yoluyla ihlal edilmesi elbette suçtur. Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesinde özel hayatın gizliliğini ihlal suçu düzenlenmiştir. Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza 1 kat artırılır. Ayrıca bu ses ya da görüntü kayıtlarının hukuka aykırı bir şekilde ifşa edilmesi ise söz konusu suçun nitelikli hali olarak düzenlenmiştir. Buna göre, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.