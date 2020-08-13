Kusur çıkmazsa boşanma gerçekleşmez

Eşim ayrılma kararı aldı.

Ancak aslında o da ayrılığı istemiyor.

Annesinin ve kardeşinin kısa arayla vefat etmesi, onu psikolojik olarak zor durumda bıraktı. Ayrılığı engellemek için ne yapabilirim?

Hukuk davaları genel hatları ile dilekçeler teatisi, ön inceleme aşaması, tahkikat aşaması ve sözlü yargılama karar aşamalarından oluşur. Çekişmeli boşanma davasında davayı açan, boşanma için haklı sebeplerin varlığını ve evlilik birliğini çekilmez hale getiren kusurlarınızın varlığını ispatlamak zorundadır. Yapılacak yargılamada sizin kusurunuzun olmadığı veyahut da eşinizin sizden daha az kusurlu olduğunun ispatlanması halinde hakim davayı reddedecek yani boşanma gerçekleşmeyecektir. Dava dilekçesinin size tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap vermeli, davayı yani boşanmayı kabul etmediğinizi söylemeli ve evlilik birliğinizin temelinden sarsılmadığını, kusurunuzun olmadığını veya eşinizin sizden daha fazla kusurlu olduğunu delilleri ile birlikte ortaya koymalısınız. Yine dilekçenizde eşinizin yaşamış olduğu travma nedeni ile böyle bir karar aldığını ifade edebilir, bu hususu şahitlerle kanıtlayabilirsiniz.

Davanız normal sürecinde yeterince uzun sürecektir, eşinizle yeniden konuşabilirsiniz.