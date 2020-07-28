Miras nasıl pay edilir?
Mal varlığından pay alacak olanlar, vefat eden kişi sonrasında büyük anlaşmazlığa düşebilir. Vefat eden birinin mirasından, miras bırakan kişinin altsoyu olan çocuk ve torunları eşit derecede paylaşma hakkına sahiptir. Miras bırakanın altsoyu bulunmuyorsa, anne ya da babası mirastan faydalanabilmektedir.
Eğer anne ya da babadan da herhangi biri daha önce vefat etmişse, aynı şekilde yine halefiyet yolu ile bir altsoya miras bırakılma mümkündür. Eğer kişinin evlilik dışı çocuğu bulunuyor ise ve bir soy bağı kurulmuşsa, miras hakkına tıpkı yasal mirasçılar gibi ortak olabilmektedir. Bu süreçte aynı çocuklar gibi pay hakkına sahiptirler.
Vefat eden kişinin eşi kalmış ve bir çocuğu bulunuyor aynı zamanda anne, babası da sağ ise mirasın 1/4 kısmını eş, 3/4 kısmını ise çocuk alabilmektedir. Bu örnekte olduğu gibi miras bırakanın eşi ve çocuğu olduğu için anne ve babası mirastan pay alamaz.
HERKESİN AVUKAT TUTMA İMKANI VAR
Boşanmak istiyorum. Ama ekonomik durumum avukat tutmaya müsaade etmiyor? Ne yapabilirim?
Hukukumuzda özellikle ekonomik durumu elvermeyenlerin de hak arama özgürlüğünün bir güvencesi olarak 'adli yardım' kurumu mevcuttur.
Adli yardım, şu şekilde tanımlanmıştır; "Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, haklı oldukları yolunda kanaat uyandırmak kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler." Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir.
Talepte bulunan kişi, iddiasının özeti ile birlikte, iddiasını dayandıracağı delilleri ve yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır.
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