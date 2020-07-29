Ayrı ev olmaması boşanma nedeni
Yaklaşık 2 yıldır evliyiz. İlk başta bir sorunumuz yoktu ancak eşim şimdi annesinin de bizimle oturmasını istiyor. Orta yolu bulamıyoruz.
Ayrılmayı düşünüyorum.
Bu durum boşanma sebebi sayılır mı?
Maalesef zor bir durum. Evlilik birliği içinde aslolan çiftlerin aile konutu içinde yaşamalarıdır.
Yargıtay, 2010 yılında bu konuyla ilgili vermiş olduğu kararla bağımsız ortak konut seçiminden kaçınarak eşini, rızası olmadan kendi anne ve babasıyla oturmaya mecbur bırakan kocanın, 'eşini terk etmiş' sayılması gerektiği yönünde karar düzenlemiştir.
Kısaca eşinizin size ayrı ev sağlamaması, rızanız olmaksızın sizi ailesiyle birlikte oturmaya zorlaması, boşanma nedenidir.
Mahkeme konuyu bu şekilde dikkate alacaktır.
EVLİLİK SÖZLEŞMESİNİN BAĞLAYICILIĞI VAR
Evleneceğim kişi evlilik sözleşmesi istiyor. Bağlayıcılığı nedir?
Evlilik sözleşmesi son yıllarda özellikle tanınmış isimler tarafından gündeme gelen ve bir nevi mal paylaşımını kontrol altına almalarına destek çıkan yazılı bir beyandır. Evlilik sözleşmesi denildiği zaman, çiftler arasında soğuk rüzgarlar esiyor ve bir nevi güvensizlik olarak algılanıyor. Hukukta taslak halinde herkese sunulan bir evlilik sözleşmesi bulunmamakla beraber, eşler kendi koşullarına göre belirleyecekleri şartlarla, evlilik birliği içindeki malların nasıl paylaştırılacağı konusunda evlilik sözleşmesi yapabilirler ve bu sözleşme hukuken bağlayıcı bir sözleşmedir. Evlilik sözleşmesinin imzalanması ile eşler, Mal Ayrılığı, Paylaşmalı Mal Ayrılığı ve Mal Ortaklığı rejimlerini seçebilir. Evlilik sözleşmesi yapmayan eşler arasında kanuni mal rejimi olan Edinilmiş Mallara Katılma rejimi geçerlidir.
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