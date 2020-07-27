Şikayet için 6 ay süre var

Çıkan bir kavga esnasında yaralanmalar oldu. Darp raporu almak avantaj mıdır?

Türk Ceza Kanunu'nun 86/2'de düzenlenen basit yaralama suçu, şikayete bağlı bir olan suçtur. Şikayet süresi fiil ve failin öğrenildiği tarihten başlar; bu süre 6 aydır. Şikayetçi olmak adına bu süreyi aşmamak gereklidir.

Olayın yargılama aşamasında ispat oldukça önemlidir.

Darp raporu burada yaralanmanın tespiti aşamasında en önemli delildir.

Kamera kayıtları, görüntüler, ses kayıtları, tanıklar gibi deliller de ispat açısından şikayet edene avantaj sağlar.

Dedem vefat etti. Biz yurt dışında yaşadığımızdan, mal varlığını bilmiyoruz. Miras araştırılmasının yapılmasını isteyebilir miyiz?

Miras bırakan ile mirasçıları arasındaki bağ her zaman kuvvetli olmayabilir ve miras bırakanın mal varlığının detayları mirasçılar tarafından tam olarak tespit edilemeyebilir.

Bazen de miras bırakandan bir mal varlığı değil bir borç varlığı miras kalabilir. Bu nedenle miras bırakanın mal varlığının mirasın reddedilebileceği 3 aylık yasal süre içinde tespit edilebilmesi son derece önemlidir. Yine miras bırakan, sağlığında bir takım muvazaalı işlemler yapmış ve mal varlığında diğer mirasçıların aleyhine bir eksiltme yapmış veyahut da mirasçılardan biri miras bırakanın mal varlığında kendi lehine usulsüz bir işlem yapmış olabilir.

Mirasçılar öncelikle notere başvurarak mirasçılık belgesi, eski adıyla veraset ilamı almalıdır. Bu belgeyle birlikte tapu müdürlükleri bankalar nezdinde araştırma ve sorgulama yapabileceklerdir. Fakat bu yol da her zaman etkili bir sonuç vermeyebilir ve oldukça uzun, zahmetli bir yoldur. Miras bırakan bu yolla öğrenemediği mal varlığı için terekenin tespiti davası açarak mal varlığının mahkeme kanalıyla da tespitini sağlayabilir