Eşiniz babanızın malını isteyemez

Bir süre önce eşimden ayrıldım. Şimdi tazminat istiyor. Babamın maddi durumu iyi. Mahkemede babamın mallarından talepte bulunabilir mi?Boşanırken maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki çeşit tazminat talep edilebilir. Bu tazminatlar 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 174. Maddesi'nde düzenlenmiştir. Buna göre; mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Hakim maddi imkanları değerlendirirken tarafların bizzat kendi gelirlerini esas alacaktır.

Dolayısıyla hakim öncelikle eşinizden daha kusurlu olup olmadığınızı değerlendirecek, daha kusurluysanız, bizzat kendi gelirinize uygun bir tazminat miktarına hükmedecektir.

Babanızın maddi durumunun iyi olması hakimi bağlamaz.

ÇARPIP KAÇAN CEZAYI CEBİNDEN ÖDER

Park halinde olan araca çarpıp kaçmanın cezası nedir?

Gerçekleşen kaza sonucunda durum ne kadar kötü olursa olsun olay yerinden ayrılmak doğru değildir. Karşı tarafın sürücüsü orada ise mutlaka iletişim kurulmalı, eğer araç sahibi olay yerinde değilse, gerekli bilgileri temin edilip kendisine ulaşılmalıdır.

Olay yerinden kaçan ve kazayı bildirmeyen araç sürücüsünün bu davranışı sigortacılık mevzuatı hükümlerine de aykırıdır.

Bu davranışla kaçan sürücünün, sorumluluklarını yerine getirmediğinden hareketle kusurlu olabileceğine, kimi durumlarda aracı teminat dışı bırakabilecek alkollü veya ehliyetsiz araç kullanmış olabileceğine dair bir kuşku oluşturabilir, kasko poliçesi hasarı karşılamayabilir, trafik poliçesi ise karşı tarafın hasarını karşılamakla birlikte bu hasarı kendisine rücu edebilir. Meydana gelen kaza oranı yapılan tespite göre tramer sistemine kaydedilir, burası aracın kaza sicilidir.

Taraflardan biri tramere girilen kaza oranına itiraz ederse bunu 5 iş günü içinde yapmalıdır.

DAVA 1 HAFTA DA 1 YIL DA SÜREBİLİR

Eşim boşanmak istiyor, ben istemiyorum. Onu ikna edeceğimi düşünüyorum. Boşanma davası yaklaşık olarak ne kadar sürer?

Her dava, farklı somut olaylar ve farklı talepler içereceğinden, kendine özgü süreçlere tabi olacaktır. Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olarak iki çeşittir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşler, boşanmanın tüm hükümleri konusunda anlaştıklarından, mahkemece ortada araştırılacak, incelenecek, delil toplanacak bir süreç olmayacak ve mahkemece oldukça kısıtlı bir inceleme ile protokol hükümleri değerlendirilerek karar verilecektir. 1 hafta ila 2 ay içinde sonuçlanabilmektedir.

Çekişmeli davalarda ise delil toplanıp tanık dinleneceğinden, bu davalar taleplerin çokluğu ile ilgili olarak değişmekle birlikte yaklaşık 1-2 yıl sürebilmektedir.