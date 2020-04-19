Sadakat borcu boşanana kadar sürer
Yargıtay 2015 yılında vermiş olduğu kararla, genel bir hukuk kuralı olan "Her dava açıldığı tarihteki şartlara tabidir" kuralının boşanma davaları için de geçerli olduğu, buradan hareketle, sadakatsizlik de dahil, açılmış olan boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra gerçekleşen darp, hakaret vb. tüm olayların mevcut boşanma davasında hükme esas alınamayacağını belirtmiştir. Yani, açılmış olan boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra başlayan ilişkiniz mevcut davada kullanılamayacak, hükme esas alınamayacaktır. Bu karar, kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiş, boşanma davası açıldıktan sonra eşlerin artık özgür oldukları, sadakat yükümlülüklerinin ortadan kalktığı şeklinde bir algı oluşmuştur. Bu hatalı bir algıdır.
Keza, eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü boşanma davasının kesinleşmesine kadar devam eder.
Bu durumda eşiniz mevcut davada değil ama ikinci bir dava açmak ve bu mevcut dava ile birleştirilmesini talep etmek sureti ile sadakatsizlik, darp, hakaret gibi dava açıldıktan sonra meydana gelen olayları dava konusu yapabilir.
Eşimle ayrılma aşamasındayız. Beni aldattığından şüpheleniyorum. Boşanma davasında eşimin telefon kayıtlarının getirtilmesini talep edeceğim. Acaba onun kiminle ne konuştuğunu veya mesajlarının içeriğini ispatlayabilir miyim?
Boşanma davalarında ya da diğer hukuk davalarında hiçbir şekilde geçmişe yönelik telefonların konuşma kayıtları temin edilememektedir. Gelen kayıtlar, konuşmanın ne olduğu ile ilgili değil, ayrıntılı fatura gibi, hangi saatte, hangi numarayla ne kadar süre konuşulduğu ya da mesajlaşıldığı gibi bilgilerden ibarettir. Yani bu yolla eşinizin kiminle konuştuğunu ve mesajlaştığını tespit edebilirsiniz, fakat ne konuştuğunu ve mesaj içeriklerini tespit edemezsiniz.
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