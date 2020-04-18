Nafakada artış istenebilir
Mahkemenin çocuğunuz için hükmettiği nafaka iştirak nafakasıdır.
Mahkeme, kararında iştirak nafakasının yıllık enflasyon oranına göre artırılacağı yönünde karar tesis etmişse, herhangi bir dava açmaksızın eski eşiniz nafakanızı yıllık enflasyon oranına göre artırarak ödeyecektir.
Böyle bir düzenleme yapılmamışsa, nafakanın yıllar içinde kaybettiği değer kaybının telafisi, çocuğun ihtiyaçlarının artması veya nafaka borçlusu eşin ekonomik durumunun eskiye nazaran iyileşmesi nedenleri ile nafaka artırım davası açılabilecektir. Bu davada aile mahkemeleri yetkilidir.
İPOTEKLİ KONUT SATILIR MI?
Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür? İpotekli bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu ile birlikte devrine engel durum yoktur. Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez. Devri takiben, tapu müdürü Türk Medeni Kanunu'nun 1019'uncu maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmez ise, borçlu yeni maliki kabul etmiş olacaktır.
İMZA TAKLİT EDİLİRSE...
Çok zor şartlarda kurduğum ve büyüttüğüm şirket, kardeşimin hatası nedeniyle iflasın eşiğine geldi.
Kardeşimin imza yetkisi yoktu. Ancak benim imzamı taklit ederek borçlanma yapmış. Şimdi dava açsam bu borçlardan kurtulabilir miyim?
Eğer atılmış olan imzalar size ait değilse, açılan veya açılacak icra takiplerine imza itirazı yapabilir, davalarda da bu hususta savunma gerçekleştirebilirsiniz. Fakat bu durum alacaklılarınızın alacağını, örneğin fatura, irsaliye yazışma vs. gibi başka usullerle ispat etmesine engel değildir. Kardeşinizin eylemi sebebiyle alacaklılarınızın her zaman şikayetçi olma hakkı da bakidir.
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