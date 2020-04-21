İzinsiz paylaşıma hapis cezası
Sosyal medyanın günümüzde aktifleşmesi üzerine, sık yaşanan olaylara bir örnek de izinsiz ses ve görüntü alımı oluyor. İzinsiz olarak yapılan ses ve görüntü çekimi bir suçtur ve cezası vardır. Özel hayatın gizliliği kapsamında, kişinin mahrem hallerine ulaşmayı temsil eden her türlü fiilin yayınlanması suçtur. Kişilik haklarını zedeleyen olay karşısında, kanunlar da koruyucu olarak yer alır. Kamuya açık alanda da olsa, evde de olsa kişinin rızası olmaksızın ses ve görüntü alınması ve alınan ses ya da görüntülerin izni olmadıkça ifşa edilmesi de suçtur. Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesinde özel hayatın gizliliği suçu ve cezası düzenlenmiştir. Buna göre, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.
MÜSTEHCENLIK SUÇUNA 10 YILA KADAR CEZA
Müstehcen bir eserin yayımlanması ceza gerektirir mi?
Müstehcenlik suçu; müstehcen ürünlerin alenileştirilmesi, satılması, kiraya verilmesi, reklamının yapılması, şiddet içeren veya doğal olmayan yollardan cinsel ilişkiyi içeren materyallerin üretilmesi, satılması, bulundurulması, depolanması, kullanıma sunulması vb. seçimlik hareketlerle genel ahlaka karşı işlenen suçlardandır.
Müstehcen ürünlerin üretilmesinde çocukların kullanılması veya çocukların kullanıldığı müstehcen ürünlerin ülkeye sokulması, çoğaltılması, satılması, depolanması, bulundurulması ve kullanıma sunulması gibi hareketlerle işlenen müstehcenlik suçu, genel müstehcenlik suçuna göre daha ağır yaptırım gerektiren bir suç olarak düzenlenmiştir. Mevzuatta müstehcenlik suçu derin olarak işlenmiş ve bu konuda önemli bilgiler sunulmuştur. 5237 Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde müstehcen yayın suç olarak ifade edilmiştir. Bir eserde müstehcenliğin var olduğunu belirlemek oldukça önemlidir. Çünkü kişilerin özgürlük alanı ve eylemin suç olan görünümünü belirlemek oldukça hassas bir çizgidir. Bu konu farklı farklı somut olaylar önüne gelen Yargıtay ceza daireleri tarafından da zaman zaman tartışılmaktadır. Esasen suçun cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını gerektirse de; suçun özellikle çocuklar kullanılarak veya çocuklara karşı işlenmesi, şiddet içeren, hayvanlar, ölü insan bedeni veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlarla müstehcenlik suçunun işlenmesi halinde ceza 6 yıldan 10 yıla kadar çıkabilmektedir.
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