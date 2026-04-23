Evren Turhan

Eklenme Tarihi 23 Nisan 2026
Galatasaray, Fenerbahçe derbi öncesi Gençlerbirliği maçını kazanıp kupada yoluna devam etmek istiyordu. Okan Buruk pazar günkü derbiyi düşünerek maça rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Renato Nhaga ilk yarıda dikkat çeken oyuncuydu.
Ahmed Kutucu ilk yarıda hiç gözükmedi. Galatasaray pozisyon üretmekte sıkıntı çekti.

Leroy Sane ve Noa Lang ilk yarıda durgundu. Herkes topu ayağına istiyordu. Savunma arkasına koşuları sadece Eren Elmalı yaptı ama son paslar da isabetsizlik vardı. Mauro Icardi bulduğu tek pozisyonda topu auta attı. Galatasaray, rakibine ilk yarıda pozisyon vermedi ama posizyon da fazla bulamadı. 2.yarıda topun hakimi Galatasaray gözükse de golü bulan Gençlerbirliği oldu.

Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi geldi ve oyun hareketlendi. Maçı kazanmak İçin Galatasaray'ın gol yemesi gerekiyormuş. Okan Buruk son bölümde sakatlığını atlatan Victor Osimhen'i de oyuna aldı.

Yunus Akgün, Rolland Sallai derken maçın son bölümleri geldi. Barış ve Icardi net gol pozisyonlarından yararlanamadı.
Günay Güvenç, son bölümde yaptığı ciddi hata yaptı ve aradaki fark 2'ye çıktı ve Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. Sarı-Kırmızılı takımın iyi konsantre olmadığını düşünüyorum.

Rakibi ve maçı ciddiye alamamak Galatasaray'a pahalıya mal oldu.
