EGE Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji (EGE YİGİT) Ödül Töreni, Türkiye'nin yaşayan en eski gazetesi unvanına sahip olması ile birlikte Türk basınına birçok ilki de kazandıran Yeni Asır Gazetesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Turkuvaz Medya Yazılı Basın Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman - İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban- Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir

Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir açılış konuşmasında, "Bugün burada yalnızca bir ödül töreninde değil; aynı zamanda bir hafızanın, bir sorumluluğun ve bir duruşun temsilinde bir aradayız. 131 yıl önce başlayan bu yolculuk; savaşlara, krizlere, dönüşümlere ve nice zorluğa rağmen tek bir ilkenin etrafında büyüdü.Bugün ise bambaşka bir dünyanın içindeyiz. Artık haber saniyeler içinde yayılıyor. Ama hakikat, hala aynı sabrı, aynı emeği ve aynı vicdanı istiyor. Tam da bu noktada konvansiyonel medyanın rolü her zamankinden daha kritik. Yeni Asır'ın yıllardır taşıdığı miras bize şunu gösteriyor, gazeteler sadece teknolojiyle değil; ilkeleriyle, duruşlarıyla ve topluma duydukları sorumlulukla var olur" dedi.

Yeni Asır gibi köklü medya kuruluşlarının sadece haber kaynağı değil, aynı zamanda toplumun hafızası olduğunun altını çizen İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ise şöyle konuştu:

"Gazeteleri okuduğumuzda sadece güncel haber aldığımızı düşünürüz. Ancak belli bir süre sonra o arşivler açıldığında, aslında tarihe tanıklık ettiklerini görürüzTarihi 19. yüzyıla dayanan Yeni Asır'ın bu anlamdaki tanıklığı çok daha kıymetlidir."

ÜLKEA Genel Müdürü Tülin Ülkü firması adına ödülünü AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’dan aldı.

Geceye Mehmet Necati Şentürk'ün sunuculuğunda Grand Hyatt İzmir İstinyePark'taki ödül törenine İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Gazeteci Hasan Çölmekçi, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, ARKAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ve birçok davetli katıldı.

Gediz Perakende Genel Müdürü Mustafa İren, firma adına ödülünü Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem’den aldı

GECEDE ÖDÜL ALAN İSİMLER



GDZ Elektrik Yapım İşleri ve Bakım Direktörü Emre Aygın, firma adına ödülünü İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'dan aldı.

Fade Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Demir, ödülünü MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'den aldı.

Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera OTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan ödülünü Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat'tan aldı.

Monreve Group Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas, ödülünü İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’dan aldı