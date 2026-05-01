Fenerbahçe'de bahar sendromu! Mart ayındaki sonuçlar umutları tüketti

Geçen sezon mart ayına kadar 2.41 olan puan ortalaması ardından 1.85’e inmişti. Bu sezon da ağustos-mart arası 2.30 olan ortalama mart ayıyla beraber 1.75’e düştü. Üst üste puan kayıplarıyla şampiyonluk yine çok uzakta kaldı

FENERBAHÇE'de son iki sezonda tekrar eden bir sorun, şampiyonluk yarışının kaderini belirliyor: Mart ayı düşüşü. Sarı-Lacivertliler, ligin kritik virajına girilen bu dönemde zirve yarışından kopuyor. Geçen sezon Mourinho yönetiminde ağustos ayından mart ayına kadar oldukça etkileyici grafik çizildi. 2.41 galibiyet ortalaması yakalayan Sarı-Lacivertliler, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak öne çıktı.

Fenerbahçe son derbisinde Galatasaray'a 3-0 yenildi

Ancak mart ayıyla birlikte performansta ciddi bir kırılma yaşandı. Sezonun son bölümünde oynanan 12 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kanarya, galibiyet ortalamasının 1.85'e gerilemesine engel olamadı. Benzer bir tablo bu sezon da tekrarlandı. Sezonun ilk bölümünde 2.30 galibiyet ortalaması tutturan Fenerbahçe, mart ayı sonrasında yine düşüşe geçti. Oynanan 8 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Sarı-Lacivertliler, bu periyotta 1.75'lik galibiyet ortalamasında kaldı.

Jonathan David transferi için Süper Lig'in 2 devi karşı karşıya!
Jonathan David transferi için Süper Lig'in 2 devi karşı karşıya!

 Zeki Murat Göle'den forvet kararı! Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı muhtemel 11'i
Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı muhtemel 11'i

