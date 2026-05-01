KRİTİK TARİH 16 EKİM 2025 1 Nisan 2026'dan geriye doğru 168 gün yani 24 hafta sayılarak hesaplama yapıldığında, ilave izin kapsamına girmek için kritik tarihin "16 Ekim 2025" olduğu görülüyor. Yani ilave 8 haftalık izin hakkından yararlanmak için doğumun 16 Ekim 2025 tarihinden sonra gerçekleşmesi gerekiyor. 15 Ekim 2025 ve öncesinde gerçekleşen doğumlar için bu düzenlemeden yararlanılamayacak.

İZNİ SÜRENLER DİKKAT! Halen doğum izni devam eden kadın çalışanların ise raporlu olduğu süreler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sistem üzerinden 24/26 hafta olarak güncellenecek ve doğum izni geçici iş göremezlik ödenekleri verilecek. Yasayla, baba olanlara ve koruyucu ailelere yönelik de izin düzenlemesi gerçekleştirildi.