Annelerin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran düzenleme, dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Heyecanla beklenen yasa böylece hayata geçmiş oldu.
Artık kamuda ve özel sektörde çalışan tüm anneler doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere 24 hafta izin yapabilecek.
İKİZLERDE 26 HAFTA
Bu süre, çoğul gebelikler için ise 18 haftadan 26 haftaya çıkarıldı. Yasaya göre, çalışabilir durumda olduğunu doktor raporuyla belgeleyen kadınlar, doğumdan önceki 2 haftaya kadar işinin başında olabilecek. Bu süre daha önce 3 haftaydı. Böylece doğum sonrasına aktarılabilecek sürede de 1 haftalık uzatma yapılmış oldu.
4 MAYIS'TA BAŞLIYOR
Doğum iznini uzatan düzenlemeden, izin süresi dolup işinin başına dönmüş ama 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış olan anneler de yararlanabilecek.
8 haftalık ilave izin imkanından yararlanmak isteyen kadınların, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde çalıştığı kuruma başvuru yapması gerekecek. Söz konusu 10 iş günü süresi, 4 Mayıs tarihinde başlayıp 15 Mayıs tarihinde sona erecek.
KRİTİK TARİH 16 EKİM 2025
1 Nisan 2026'dan geriye doğru 168 gün yani 24 hafta sayılarak hesaplama yapıldığında, ilave izin kapsamına girmek için kritik tarihin "16 Ekim 2025" olduğu görülüyor.
Yani ilave 8 haftalık izin hakkından yararlanmak için doğumun 16 Ekim 2025 tarihinden sonra gerçekleşmesi gerekiyor. 15 Ekim 2025 ve öncesinde gerçekleşen doğumlar için bu düzenlemeden yararlanılamayacak.
İZNİ SÜRENLER DİKKAT!
Halen doğum izni devam eden kadın çalışanların ise raporlu olduğu süreler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sistem üzerinden 24/26 hafta olarak güncellenecek ve doğum izni geçici iş göremezlik ödenekleri verilecek. Yasayla, baba olanlara ve koruyucu ailelere yönelik de izin düzenlemesi gerçekleştirildi.
İŞÇİ BABAYA DA 10 GÜN
Yeni yasayla özel sektör çalışanlarının 5 gün olan babalık izni uzadı. Artık işçi babalar da memurlar gibi 10 gün izin yapabilecek. Ayrıca koruyucu aile olanlara da çocuğun yanlarına teslim edildiği tarihten sonra talep etmeleri halinde 10 gün izin verilecek.
DESTEKLER SÜRECEK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftayı tamamlamamış annelerin 10 gün içinde başvuru yapmaları halinde 8 haftalık ek ilave izin hakkından yararlanabileceğini söyledi.
Doğum izni sürelerini artıran yeni düzenlemeyle annelerin ve ailelerin yanında olduklarını belirten Bakan Göktaş, "Aile ve Nüfus On Yılı'nda, işaile yaşamını dengesini sağlamaya yönelik uygulamalarla aile kurumumuzu güçlendirmeye ve her koşulda annelerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.