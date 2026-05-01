Türkiye ve Suudi Arabistan, sadece petrol değil, yenilenebilir enerjide de ortak olmak için düğmeye bastı. Suudi Arabistan firmalarının Türkiye'de güneş ve rüzgâr enerjisi santrali kurmasına ilişkin anlaşma TBMM'ye sunuldu.

Anlaşmanın gerekçesinde; Türkiye'de toplam 5 bin MW kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgâr enerjisi projelerinin Suudi Arabistan şirketlerince geliştirileceğine dikkat çekilerek, "Bu kapsamda ilk aşamada, Sivas ve Karaman'da her biri bin MW olmak üzere toplam 2 bin MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santralinin kurulması planlanmaktadır. Tamamı dış finansman yoluyla gerçekleştirilecek söz konusu projeler, doğrudan yabancı yatırım niteliği taşımakta olup uluslararası finans kuruluşları tarafından da desteklenecek" denildi.

Santrallerden üretilecek elektrik enerjisi, 30 yıl süreyle EÜAŞ tarafından satın alınacak. Söz konusu yatırımın bedeli 2 milyar dolar olurken, anlaşma ile 2035'e kadar 120 bin MW güneş ve rüzgâr kurulu gücüne ulaşılması hedefleniyor.

