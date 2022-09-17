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Evren Turhan Evren Turhan
  • 17 Eylül 2022, Cumartesi

Aslan zirve yaptı

G.SARAY'DA ligde gol yemeyen Konyaspor'u ağırladı. Sarı-Kırmızılılar, maça golle başladı... İlk dakikada Oliveira'nın attığı gol taraftarı da ateşledi. Boey'un müthiş deparı ve asistiyle Oliveira'ya dokunmak kaldı. Golden sonra Konyaspor oyunda daha üstün gözüktü. Bunu açıkça belirtmek gerekir. Galatasaray bu oyun düzeninde sadece hızlı hücumla gol aradı. Konyaspor sete sette Galatasaray'a karşı neredeyse hiç pozisyon vermedi.
İkinci yarı Galatasaray'da Okan hoca ilk yarı aldığı riskleri alamadı, posizyonda üretmedi.
Kontrollü oyunu tercih etti. Icardi ve Yusuf Demir oyuna girince riskler aldı... Yunus Akgün'ün fizik olarak daha iyi olması lazım... Daha çabuk oynaması lazım. Bir parantez de Fransız bek Dubois'ya açalım... Tecrübeli futbolcu oyuna girdi ve golü attırdı.
Zor maç zor galibiyet ve liderlik… Galatasaray, yeni bir takım... Bunu gözardı etmemek gerekiyor.
İlerleyen haftalarda yıldızların kaynaşmasıyla birlikte daha da iyi bir oyun izleyeceğimizi düşünüyorum.
Galatasaray taraftarı şundan emin olsun... Bu takım son dakikaya kadar savaşacak.

Okan hoca risk almadı
Bu takım daha iyi olacak

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