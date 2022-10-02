GALATASARAY zor bir deplasmana gitti.
Maçın ilk bölümü önde basarak, kaptığı toplarla posizyon bulmaya çalıştılar. Mertens bu bölümde iyi işler yaptı.
Gomis golden çok uzaktı. İlk yarıda ayağına sadece 3 defa top değdi. Galatasaray dikine göbekten yerden paslarla çıktığında çok etkili oldu.
Sarı-Kırmızılılar ilk yarıda rakibine 1-2 posizyon verse de diri ve istekliydi.
DEMİRSPOR PES ETMEDİ
Galatasaray 2. yarıda, özellikle kırmızıdan sonra Adana Demirspor'u sahasına hapsetti.
Ancak hakkını vermek gerekir ki ev sahibi ekip çok diri bir görüntü verdi. Oyunun hiçbir anında düşmediler. Mata'nın da oyuna girmesiyle Galatasaray rakip ceza alanı ve çevresinde adeta cirit atmaya başladı. Adana Demirspor da 10 kişi kalınca geriye bir tek Galatasaray'ın atacağı gol kaldı.
Ama o gol gelmediği gibi bir süre sonra Galatasaray da zorlanmaya başladı.
Seferovic bence hayal kırıklığıydı.
Gol yoksa bu oyunda 3 puan da yok..
Gomis'in daha diri olması lazım
Mata girince baskı daha da arttı
Mücadele iyi üretkenlik zayıf
GALATASARAY zor bir deplasmana gitti.
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