Diyarbakır'da silahlı kavga: Ömer Özçelik vefat etti
Kayapınar ilçesinde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Sokak ortasında tabancaların ateşlendiği feci olayda Ömer Özçelik hayatını kaybederken, dört kişi de yaralandı.
Sokak Ortasında Tabancalar Çekildi
Olay, saat 16.00 sıralarında Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet olduğu tahmin edilen akraba iki aile arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine acımasızca ateş açmaya başladı.
Ömer Özçelik Kurtarılamadı
Mahallede büyük panik ve korkuya neden olan silahlı çatışmada, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Ömer Özçelik ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Çatışma esnasında taraflardan 4 kişi daha kurşunların hedefi olarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların büyük bir korkuyla durumu bildirmesi üzerine olay yerine ivedilikle çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.