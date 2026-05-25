Diyarbakır'da silahlı kavga: Ömer Özçelik vefat etti

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 20:18

Sokak Ortasında Tabancalar Çekildi

Olay, saat 16.00 sıralarında Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet olduğu tahmin edilen akraba iki aile arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine acımasızca ateş açmaya başladı.

Ömer Özçelik Kurtarılamadı

Mahallede büyük panik ve korkuya neden olan silahlı çatışmada, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Ömer Özçelik ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Çatışma esnasında taraflardan 4 kişi daha kurşunların hedefi olarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların büyük bir korkuyla durumu bildirmesi üzerine olay yerine ivedilikle çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.