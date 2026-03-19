SON DAKİKA
CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Hayal kırıklığı yaşadık
Evren Turhan

Tüm Yazıları

Hayal kırıklığı yaşadık

Eklenme Tarihi 19 Mart 2026

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

Galatasaray İngiltere deplasmanına büyük umutlarla gitti. Beklenti yüksekti, inanç tamdı. Ancak sahaya yansıyan tablo ne yazık ki bu beklentilerin çok uzağında kaldı. Maçın henüz başında oyunun iyi sinyaller vermemesi aslında gecenin nasıl geçeceğinin de habercisiydi.

Sallai'nin önde, Boey'in bekte kullanılması, Lang'ın yokluğu ve sol kanatta Barış Alper tercihi birçok kişi için sürprizdi. Bu tercihler daha ilk düdükten itibaren tartışma yarattı. Üstüne Osimhen'in sakatlığı eklenince planlar tamamen altüst oldu. Hücumda etkisiz, üretkenlikten uzak bir Galatasaray izledik. İkinci yarıda ise işler tamamen koptu. Üst üste gelen goller, savunmadaki dağınıklığı ve panik halini gözler önüne serdi. Özellikle Abdülkerim'in performansı güven vermekten uzaktı. Takım genel olarak ne oynadığını bilmeyen bir görüntü çizdi.

Bu, sezonun en kritik maçlarından biri için kabul edilebilir değildi. Ve bir parantez de hakeme… Maçın hakeminin skandal kararlara imza attığını söylersek abartmış olmayız. Galatasaray için Avrupa defteri kapandı. Büyük hedeflerle çıkılan yolda, beklenmeyen bir son oldu. Artık yapılması gereken belli: Bu maçı geride bırakmak ve tüm odağı Süper Lig ile Türkiye Kupası'na çevirmek. Çünkü sezon henüz bitmedi ve telafi edilecek çok şey var.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Şampiyonluk Mayıs'a kalmaz 15 Mart 2026, Pazar Turu geçeceğiz 11 Mart 2026, Çarşamba Şampiyonluğu kolay bırakmaz 08 Mart 2026, Pazar Mart gelince takım yükseldi 04 Mart 2026, Çarşamba
Anne yüreği sınır tanımadı! Alara için özel uçak gönderdiği iddia edilen Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı şaşırttı
Kızını Türkiye’ye mi getirtti? İşte Alara'nın son hali
Sancaktepe tır çarpan kadın hayatını kaybetti
Sancaktepe'de tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Akın Gürlek Özgür Özel’in iddialarını yalanladı: 4 taşınmazım var | İBB ve Muhittin Böcek göndermesi
Özel'e belgeli yanıt!
Bakan Gürlek işaret etti TAKVİM açıklıyor! CHP’nin turpundan Böcek çıktı: Benzinlikte ’İmamoğlu SİSTEM’ine 30 milyon TL adaylık rüşveti
Turp "Böcek"li çıktı! Rüşvet ifşa oldu
Liverpool - Galatasaray maçının muhtemel 11’leri! Tek hedef çeyrek final
Galatasaray'ın Liverpool maçı muhtemel 11'i!