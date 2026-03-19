Evren Turhan

Galatasaray İngiltere deplasmanına büyük umutlarla gitti. Beklenti yüksekti, inanç tamdı. Ancak sahaya yansıyan tablo ne yazık ki bu beklentilerin çok uzağında kaldı. Maçın henüz başında oyunun iyi sinyaller vermemesi aslında gecenin nasıl geçeceğinin de habercisiydi.

Sallai'nin önde, Boey'in bekte kullanılması, Lang'ın yokluğu ve sol kanatta Barış Alper tercihi birçok kişi için sürprizdi. Bu tercihler daha ilk düdükten itibaren tartışma yarattı. Üstüne Osimhen'in sakatlığı eklenince planlar tamamen altüst oldu. Hücumda etkisiz, üretkenlikten uzak bir Galatasaray izledik. İkinci yarıda ise işler tamamen koptu. Üst üste gelen goller, savunmadaki dağınıklığı ve panik halini gözler önüne serdi. Özellikle Abdülkerim'in performansı güven vermekten uzaktı. Takım genel olarak ne oynadığını bilmeyen bir görüntü çizdi.

Bu, sezonun en kritik maçlarından biri için kabul edilebilir değildi. Ve bir parantez de hakeme… Maçın hakeminin skandal kararlara imza attığını söylersek abartmış olmayız. Galatasaray için Avrupa defteri kapandı. Büyük hedeflerle çıkılan yolda, beklenmeyen bir son oldu. Artık yapılması gereken belli: Bu maçı geride bırakmak ve tüm odağı Süper Lig ile Türkiye Kupası'na çevirmek. Çünkü sezon henüz bitmedi ve telafi edilecek çok şey var.