Evren Turhan

Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada sahaya çıktı ve şampiyonluk yolunda ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu tür haftalar büyük takımlar için kritik eşiklerdir. Rakibinizin puan kaybettiği bir ortamda sahaya çıkarsınız ve hata yapma lüksünüz yoktur. İlk yarıda Galatasaray çok etkili bir hücum performansı sergilemedi. Ancak oyunun kontrolü büyük ölçüde Sarı-Kırmızılı ekibin elindeydi. Rakibine fazla alan bırakmayan, oyunu istediği tempoda tutan bir Galatasaray izledik. Ön alanda ise Osimhen'in enerjisi ve presi dikkat çekti. Nijeryalı yıldız savunmayı sürekli zorladı ve takımın hücum hattındaki en diri isimlerinden biri oldu.

MAÇIN YILDIZI SİNGO

İkinci yarıda ise Galatasaray sahadaki üstünlüğünü daha net şekilde ortaya koydu. Rakibin 10 kişi kalmasıyla birlikte Sarı- Kırmızılı ekip oyunu tamamen kontrol altına aldı. Bu bölümde sahneye çıkan isim ise Singo oldu. Attığı müthiş golle maçın kırılma anını da yarattı. O golün ardından karşılaşma adeta çözüldü. Singo, hem savunmadaki performansı hem de attığı golle gecenin yıldızıydı. Açık söylemek gerekirse bu saatten sonra Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybedeceğini düşünmek zor. Hatta böyle giderse sezonun en dikkat çekici anlarından biri yaşanabilir. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı maça taraftarının önünde şampiyon çıkabilir. Görünen o ki bu sezon şampiyonluk yarışı Mayıs ayına kalmayacak.