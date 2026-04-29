Çorum ve Kilis'te İl Sağlık Müdürlüğü yapan Dr. Turgay Happani'ye (56) 35 yıl önce proteinüri (idrarda protein yüksekliği) teşhisi konuldu. Hastalığının ilerlemesi üzerine böbrek nakli yapılması kararlaştırılan Happani'ye uygun donör bulunamadı.
Kan uyuşmazlığı nedeniyle yakınlarının organ bağışlayamadığı Happani'ye hastası Mehmet Kın (52) böbreğini vermek istedi. Bunu şaka olarak algılayan Happani'ye, Kın'ın ısrarı sonrasında böbrek Gaziantep Üniversitesi Kahraman Eruslu Böbrek Nakil Hastanesi'nde nakledildi. Naklin ardından Turgay Happani sağlığına kavuştu.