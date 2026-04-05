Evren Turhan

Zirve yolunda ağır darbe

Eklenme Tarihi 5 Nisan 2026

Milli ara dönüşünün ardından deplasmanda Trabzonspor karşısına çıkan Galatasaray, sezonun en kritik virajlarından birinde ağır bir darbe aldı.
Oysa beklenti, Sarı-Kırmızılılar'ın zirve yarışındaki iddiasını pekiştirmesiydi. Sahada ise bunun tam tersi bir görüntü vardı.


Maça adeta kabus gibi başlayan Galatasaray, özellikle ilk yarıda oyunun hiçbir bölümünde varlık gösteremedi.


Trabzonspor'un ön alan baskısı o kadar etkiliydi ki, Sarı-Kırmızılılar topu üçüncü bölgeye taşımakta büyük zorluk yaşadı. Orta sahada Lucas Torreira gününde değildi; merkezdeki bu düşüş, takımın genel dengesini de bozdu.

İkinci yarıya yapılan orta saha hamleleriyle başlayan Galatasaray, oyunda dengeyi kurmayı başardı ve aradığı golü de buldu. Ancak futbolun değişmeyen gerçeği bir kez daha sahneye çıktı: Duran toplar. Sarı-Kırmızılı ekip, bu zafiyetinin bedelini yine ağır ödedi ve kalesinde gördüğü golle yeniden geriye düştü. Milli araların Galatasaray üzerindeki olumsuz etkisi bu maçta bir kez daha net şekilde hissedildi.

Sonuç olarak Galatasaray, şampiyonluk yolunda belki de sezonun en kritik deplasmanlarından birinde kaybetti.
Bu mağlubiyet moral ve ivme kaybettirebilir.

