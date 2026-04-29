Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı sürdürülen KONYARAY Banliyö Hattı Projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir şehrin kalkınmasındaki en temel unsurlardan birinin, elverişli ve güçlü bir ulaşım altyapısı olduğunu anımsatarak, bu doğrultuda Konya için değerli birçok projeyi tek tek hayata geçirdiklerini söyledi. Konya'nın raylı sistem ulaşım altyapısını Türkiye'de örnek gösterilecek bir hale getirmek istediklerini ve bunu milli bir sorumluluk olarak gördüklerini kaydeden Başkan Altay, bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri KONYARAY Banliyö Hattı'nın şehrin toplu ulaşımında çok önemli bir yere sahip olacağını vurguladı.

KONYA'NIN EN ÖNEMLI ULAŞIM YATIRIMI

Başkan Altay, TCDD'nin, Meram Gar'dan başlayıp, Lojistik Merkezi'ne ve sonrasında Aşağı Pınarbaşı'na kadar uzanan 23 kilometrelik ilk etaptaki çalışmalara kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin de İslam Kalkınma Bankası ile araç alım sürecini yürüttüklerini aktardı. Başkan Altay, "Şu anda yüzde 88 seviyesindeyiz. KONYARAY Banliyö Hattı projemiz, Konya tarihinin en önemli ulaşım yatırımlarından biri. İnşallah 2027 yılında işletime açmayı düşünüyoruz. Bu hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na ve TCDD Genel Müdürümüz Veysi Kurt beye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

RAYLI SISTEMDE YENI DÖNEM

Konyaray Banliyö Hattı'nın yanında, devam eden diğer raylı sistem hatlarındaki son durum hakkında da bilgi veren Başkan Altay, "Tamamen öz kaynaklarla yürüttüğümüz StadyumŞehir Hastanesi hattının birinci etabı olan 11.1 kilometrelik Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi arasındaki bölüm ile bakanlığımızın uhdesinde olan 10 kilometrelik ikinci etaptaki çalışmalar da süratle devam ediyor. Ayrıca ilk etabı 13,8 kilometre, toplam 17,8 kilometre uzunluğunda çift hat olarak hizmet verecek Barış Caddesi Tramvay hattında ihale süreci devam ediyor. Bu önemli projeler tamamlandığında şehrimizde raylı sistemde yeni bir dönem başlayacak inşallah. Vatandaşlarımızın hızlı, güvenli ve çevreci ulaşım imkanlarına kavuşması için gayret ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.



116 KİLOMETRELİK DEV YATIRIM

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehre 116 kilometre ilave raylı sistem hattı kazandırarak Konya'yı ulaşımda öncü bir şehir yapmayı hedeflediklerini belirtti. Hızlı ve entegre toplu taşımanın önemini vurgulayan Altay; projelerin hayata geçirilmesinde ve kredilendirilmesinde emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TCDD ve İller Bankası yetkililerine teşekkür etti. Öte yandan, Bakanlık ve Büyükşehir iş birliğiyle yürütülen Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ikinci etap çalışmaları kapsamında TÜMOSAN Kavşağı'ndaki yapım süreci tüm hızıyla devam ediyor.

(Haber: Muharrem Yağız- Takvim Gazetesi)