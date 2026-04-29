Tüyler ürperten olay, önceki gün saat: 17.00 sıralarında Bursa Gürsu'da yaşandı. Hakkı Ç. (49), soğuk hava deposu işleten Elif Çalışkan'dan (40) 5 milyon liralık ihracatta kullanılan armut kasası satın aldı. Ancak parasını ödemedi. Bunun üzerine Elif Çalışkan, İstanbul'da yaşayan avukat kız kardeşi Hatice Kocaefe (26) aracılığıyla Hakkı Ç.'ye icra takibi başlattı. İki kardeşi telefonla tehdit eden Hakkı Ç., icra takibini geri çekmelerini istedi. Çalışkan ile Kocaefe ise bu talebi reddetti. 2 kardeş, babaları Rahmi Kocaefe ve erkek kardeşleri Muammer Kocaefe ile birlikte soğuk hava deposuna doğru yürürken, otomobille önlerini kesen Hakkı Ç., tabancayla Çalışkan'ı dizinden, Kocaefe'yi ise göğsünden vurdu.

DİZ KAPAĞI PARÇALANDI

İki kardeş, hastaneye kaldırıldı. Ancak Hatice Kocaefe kurtarılamadı. Diz kapağı parçalanan Elif Çalışkan ise tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, Hakkı Ç.'yi arıyor. Genç avukat, dün Odunluk Mahallesi'ndeki Odunluk Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında mahalle mezarlığına defnedildi.

OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇTI

Araçla önlerini kesen Hakkı Ç., Elif Çalışkan'ın ayaklarına ateş etti. Avukat kardeşi Hatice Kocaefe'yi ise ablasını kucaklamak isterken göğsünden vurdu.