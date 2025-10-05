SON DAKİKA
Kötü güne rağmen 1 puan

Evren Turhan

EVREN TURHAN

Eklenme Tarihi 5 Ekim 2025

Galatasaray Liverpool zaferinin ardından yüksek moralle Beşiktaş derbisine çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, zorlu fikstüre rağmen kadroda rotasyona gitmedi. Ancak Sarı- Kırmızılılar maça istedikleri gibi başlayamadı. Özellikle savunmadan oyun kurulumunda ciddi problemler yaşandı. Gereksiz yan ve geri paslar, oyunun akıcılığını bozdu. Beşiktaş ise sahaya iyi yayıldı ve takım savunmasını doğru yaptı. Singo'nun sakatlanması Galatasaray adına büyük bir darbe oldu. Ardından Sanchez'in kırmızı kartla oyun dışı kalması, takımı 10 kişi bıraktı ve oyun planı ciddi anlamda aksadı. Bu noktada Barış Alper, sık sık top kayıpları yaptı ve takımın hücumda etkili olmasını engelledi.

Osimhen ön alanda çok mücadele etti ama yalnız kaldı. Takım fiziksel olarak da yorgun bir görüntü çizdi. Ancak ikinci yarıda, eksik kalmış bir Galatasaray izledik ama bu kez başka bir ruhla... Topa hükmeden ve daha fazla pozisyona giren bir Galatasaray vardı. Bu bölümde İlkay Gündoğan liderliğini gösterdi.

Oyunu yönlendirdi, pres yaptı ve skora da katkı verdi. Maçın son bölümünde oyuna giren Icardi ve Leroy Sane, Galatasaray'ın hücum gücünü artırdı. İki yıldızın sahaya adım atmasıyla birlikte maçın beraberlikle sonuçlanacağı adeta belli oldu. Galatasaray adına futbol anlamında kötü bir gündü. Bu kötü günde çok önemli bir derbide 1 puan alındı.

