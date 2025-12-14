SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar 3 puana rağmen transfer şart
Evren Turhan

EVREN TURHAN

Tüm Yazıları

3 puana rağmen transfer şart

Eklenme Tarihi 14 Aralık 2025

Galatasaray için Şampiyonlar Ligi sonrası her zaman zordur. Okan Buruk elindeki sakatlar nedeniyle Antalyaspor maçında istediği rotasyonu yapamadı. Sadece Yunus'u bu maçta bir koz olarak sahaya sürdü. Sara'yı kesmesi ise doğru bir karardı. Yunus da takımın hızlı hücumda en etkili silahı. Yunus, Salei ve Sane özellikle ilk yarıda sağ tarafı muhteşem kullandılar.

Yapılan verkaçlarla birlikte Galatasaray ilk yarı çok pozisyon buldu. Zaten ilk bulduğu pozisyonda da Sane ile ilk golü buldu. Hem oyun hem de pozisyon üstünlüğü Galatasaray'daydı. Cimbom Salai ile ikinci golü bulduktan sonra iyice rahatladı. Barış ve Osimhen'le birçok pozisyon buldular. İlk yarıya baktığımızda Antalyaspor'un hiç pozisyonu yoktu. İlk yarılar genelde Galatasaray için iyi oluyor ama sonunu getirmekte sorun yaşanıyor. Osimhen'le birlikte Aslan 3. golü bulduktan sonra çok rahatladı. Okan Buruk Torreira'nın sarı kart durumu olduğu için 3 değişiklik birden yaptı.

Bu değişikliklerden sonra takım oyundan düştü. Nitekim gol de yedi. Galatasaray maçı kazandı ama bu takımın acilen transfere ihtiyacı var. Sakatlar geri dönse bile takıma 4 transfer lazım. Yoksa Okan için 2. yarı zor geçecek. Ama Galatasaray'ın dün kazanma azmi iyiydi savunmaya çok iş düşmedi. Günay güven vermiyor yan topta gol yedi. Uğurcan'ın dönmesi gerekir. Yine de Galatasaray zorlu bir maçtan galip gelmeyi bildi.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kritik maçın acı kaybı 10 Aralık 2025, Çarşamba Kaybolan ikinci yarı 06 Aralık 2025, Cumartesi İstediğini alan Galatasaray 02 Aralık 2025, Salı Galatasaray kaybetmez 01 Aralık 2025, Pazartesi
Güller ve Günahlar’ın Zeynep’i Cemre Baysel’in annesi güzelliğiyle kızını aratmadı!
Cemre Baysel’in annesi güzelliğiyle kızını aratmadı!
Bakan Kurum’dan Yerinde Dönüşüm Projesiyle yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşım
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne ilişkin paylaşım!
Kadın spikerden uyuşturucu ve 3’lü ilişki iddiası: Mehmet Akif Ersoy Ne olacak izlesin dedi
"Koko"mbo skandal!
Ümit Özdağ’dan Bahçeli’ye trol saldırı: Fotoşoplu fotoğraf ile operasyon çekti
Ümit Özdağ'dan Bahçeli’ye trol saldırı
Takvim yazdı Bakan Fidan doğruladı: SDG, İsrail’den cesaret alıyor
Takvim yazdı Bakan Fidan doğruladı