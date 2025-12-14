Evren Turhan

Galatasaray için Şampiyonlar Ligi sonrası her zaman zordur. Okan Buruk elindeki sakatlar nedeniyle Antalyaspor maçında istediği rotasyonu yapamadı. Sadece Yunus'u bu maçta bir koz olarak sahaya sürdü. Sara'yı kesmesi ise doğru bir karardı. Yunus da takımın hızlı hücumda en etkili silahı. Yunus, Salei ve Sane özellikle ilk yarıda sağ tarafı muhteşem kullandılar.

Yapılan verkaçlarla birlikte Galatasaray ilk yarı çok pozisyon buldu. Zaten ilk bulduğu pozisyonda da Sane ile ilk golü buldu. Hem oyun hem de pozisyon üstünlüğü Galatasaray'daydı. Cimbom Salai ile ikinci golü bulduktan sonra iyice rahatladı. Barış ve Osimhen'le birçok pozisyon buldular. İlk yarıya baktığımızda Antalyaspor'un hiç pozisyonu yoktu. İlk yarılar genelde Galatasaray için iyi oluyor ama sonunu getirmekte sorun yaşanıyor. Osimhen'le birlikte Aslan 3. golü bulduktan sonra çok rahatladı. Okan Buruk Torreira'nın sarı kart durumu olduğu için 3 değişiklik birden yaptı.

Bu değişikliklerden sonra takım oyundan düştü. Nitekim gol de yedi. Galatasaray maçı kazandı ama bu takımın acilen transfere ihtiyacı var. Sakatlar geri dönse bile takıma 4 transfer lazım. Yoksa Okan için 2. yarı zor geçecek. Ama Galatasaray'ın dün kazanma azmi iyiydi savunmaya çok iş düşmedi. Günay güven vermiyor yan topta gol yedi. Uğurcan'ın dönmesi gerekir. Yine de Galatasaray zorlu bir maçtan galip gelmeyi bildi.