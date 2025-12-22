Evren Turhan

Süper Lig'de ilk devreyi lider tamamlamak isteyen Galatasaray, Kasımpaşa maçına 3 puan parolasıyla çıktı... Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eksiklere rağmen en iyi 11 ile sahaya çıktı... Barış Alper Yılmaz her geçen gün kendine geliyor ve bunu ilk yarıda gösterdi. Galatasaray-Kasımpaşa maçının yıldızı kesinlikle Barış Alper Yılmaz. Çok iyi mücadele etti... İnanılmaz bir deparla rakibini geçti ve asistini Yunus Akgün'e yaptı...

Galatasaray topa sahip oldu ama zaman zaman posizyon üretmekte sıkıntılar çekti. Sane'yi ilk yarı Kasımpaşalı oyuncular iyi kapattı. 2. yarı Galatasaray yine üstündü. Toreira yine çok mücadele etti etti. İlkay Gündoğan yavaş yavaş kendine geliyor. Kazımcan herşeye rağmen mücadele ediyor, takdir etmek lazım. Okan Buruk Brezilyalı orta saha Gabriel Sara'yı oyuna aldı ve İlkay Gündoğan'ı çıkardı.

Böylece sonucu da aldı. Maçı koparan oyuncu oldu Sara... Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Maurı İcardi istiyor ama bir türlü topla buluşamıyordu. Maçın son anlarında attığı golle klasını yine konuşturdu. Taraftarların desteği ve attığı golle kendine gelmiş oldu. Galatasaray son bölümde bulduğu pozisyonlarla golleri buldu ve sahadan 3 farklı galip ayrılmayı başardı. Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Okan Buruk'un öğrencileri hata yapmadı ve sezonun ilk yarısını lider tamamlamayı garantiledi.