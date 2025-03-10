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Çok önemli 3 puan

Evren Turhan

EVREN TURHAN

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Eklenme Tarihi 10 Mart 2025

GALATASARAY, Alanyaspor maçına galibiyet için gitti. Morata ilk 11'de başladı. Okan Hoca 2 haftadır sakat olan İspanyol golcüye şans verdi Alanyaspor deplasmanında...
Oyunun içerisinde hakim Galatasaray'dı ama üretkenlikte ciddi sıkıntılar vardı. Devamlı uzun topla Osimhen düşünüldü.
Başka bir oyun tarzına geçiş yapılmadı. Osimhen burada bütün toplara bastı. Ama Barış ve Sara takım adına verimli değildi.
Bir türlü hücumda etkili olamadı Galatasaray. Bu durum geçen haftalarda yaşadığı sıkıntıların aynısıydı. Topun Galatasaray'da olmasının bir önemi yok. Pozisyon üretmekte ciddi sıkıntılar vardı. Galatasaray üç tane orta saha ile oynadığı zaman çoğalamadı. Bunun da sıkıntısını ciddi derecede yaşadı.
Oyunun hakimiyken golü de yedi.
Frankowski takıma alışamadı.
İkinci yarı Yunus hamlesi iyiydi.
Barış ilk yarıdaki gibi değildi... Milli futbolcu ikinci devrede Osimhen'e golü attırdı. Gerçekten Osimhen takımın her şeyi. Tek mücadele eden oyuncuydu. Morata etkili değildi. Galatasaray kırılma maçlarında kazanmasını biliyor.
Belki sahada iyi bir futbol yoktu ama 3 puanı almasını bildiler.

"Victor Osimhen takımın her şeyi. Galatasaray iyi oynamamasına rağmen kırılma maçlarında 3 puanı almayı başarıyor..."

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