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Şampiyonluk modunu açtı

Evren Turhan

EVREN TURHAN

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Eklenme Tarihi 15 Mart 2025

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GALATASARAY için milli ara öncesi oynadığı Antalya maçını kazanmak hem psikolojik üstünlüğü ele geçirmek hem de maç fazlasıyla 10 puan farkı yakalamak için önemliydi.
Galatasaray maça tutuk başladı.
Morata günündeydi. Hem yaptığı asist hem de tecrübesini sahaya yansıttı. Osimhen yine yıldızlaştı.
Okan hoca ilk yarıda belli bir bölüm Barış'ı sağa aldı, Yunus sola geçti o bölümde de Galatasaray maçı çözdü. Sağ taraftan Emrecan'ın olduğu bölgeden Antalya çok açık veriyordu. Barış da bunu çok iyi kullandı. Haftalar sonra gerçek Barış'ı bize gösterdi ve onun getirdiği toplarlarla Galatabaray ilk yarıyı rahat bir şekilde önde tamamladı. Galatasaray tekrar o eski, coşkulu oyununa bu maçla döndü. Şampiyon döndü diyebiliriz. Sanchez maçın yıldızlarındandı.

Sara ve Torreira'da iyi mücade etti. Eren geldiğinden beri en iyi maçını oynadı.
Frankowski biraz tutuktu.
Biraz daha zamana ihtiyacı var gibi. Yunus etkili gözükmese de Osimhen'e yaptığı asist maçın unutulmaz anlarından biriydi. Galatasaray kalesinde çok pozisyon vermedi. Oyunu tuttu. 4. golden sonra rahat bir şekilde bir şekilde maçı bitirdi. Aslan bu oyunla bence şampiyonluk modunu açtı.

"Galatasaray o beklenen istekli hırslı oyununu Antalya karşısında gösterince maç ilk yarıda kopti.
Şampiyon geri döndü"

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