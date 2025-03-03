Evren Turhan

GALATASARAY, Süper Lig'de Kasımpaşa deplasmanına galibiyet için çıktı. Tabii ki geçen sene orada oynanan maç da çok gollü geçmişti. Sarı-Kırmızılılar'ın şampiyonluğundaki en önemli karşılaşmalardan bir tanesiydi.

Mücadeleye Galatasaray durgun başladı. Okan Hoca maça 4-2-3-1 sistemiyle çıktı. Mücadele anlamında Mario Lemina yine aynı performansı ile oynadı.

Osimhen'in mücadeleci oyunu ve her tarafı kovalaması Galatasaray'a çok şey kazandırıyor. Sallai çok durgun ilk maça göre. Barış Alper bir türlü istediği topları alamıyor. Sara'daki düşüş ilk yarıda özellikle gözüktü. Savunma anlamında bariz hatalar yoktu ama Muslera kalede kendinden emin bir görüntü verdi. İkinci yarı oyunun kontrolünü eline alamayan Galatasaray üst üste yediği goller ile geriye düştü.

Adam paylaşımında yapılan hatalar sonrası bu goller yendi.

Okan Hoca Sallai'yi oyundan aldı ve yerine Ahmed girdi. Bu dakikadan sonra Galatasaray hücumda çoğaldı ve maçta yeniden öne geçti. Cuesta'nın hatasıyla Kasımpaşa penaltı kazandı ve maçın skoru belirlendi. Galatasaray kazanacağı maçta şampiyonluk yolunda 2 puan kaybetti...



"G.Saray adam paylaşımında hatalar yaptı. Cuesta'nın hatasıyla Sarı-Kırmızılılar kazanacağı maçta 2 puan kaybetti."