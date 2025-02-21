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Turu geçmek çok zordu

Evren Turhan

EVREN TURHAN

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Eklenme Tarihi 21 Şubat 2025

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GALATASARAY, AZ Alkmaar sınavına ilk maçtaki dezavantajlı skorla çıktı.
Tabii ki derbiyi de Galatasaray bir taraftan düşünüyordu. Galatasaraylılar, takım AZ Alkmaar karşısında "Bir geri dönüş yapar mı?" diye düşünüyordu... Maça Galatasaray çok etkili başlamadı.
Özellikle Cuesta ve Jelert çok açık verdiler rakip önünde. Yeni transfer Cuesta hiç atletik ve çabuk değil. Ciddi pozisyonlar verdi rakibe maç içinde. Mertens yaşından dolayı Avurpa maçında çok yorgundu. Belçikalı yıldız futbolcu oyun içerisinde yoktu. Savunmada Sanchez ile Abdülkerim mücadele ettiler. İlk yarının en iyi oyuncusu kaleci Günay'dı.
En az 4 net gol pozisyonunu çıkardı. Ön tarafta bir türlü organize olamadı Galatasaray. Rakip çok genç ve diri bir takım. Ama Galatasaray'ın buna tepki vermesi gerekiyordu.
Soyunma odasına 1-0 yenik girildi.
Devre arasında Okan Hoca da derbiyi düşünerek Sanchez'i oyundan aldı. İkinci yarı Osimhen iyiydi. Sallai etkiliydi ve gol attı. Son haftalardaki düşüş devam ediyor. Oyun anlamında ciddi sıkıntılar. Sara da durgundu...
Turu geçmek çok zordu.
Çok gol gerekiyordu. Tüm gözler derbiye çevrildi.

"Son haftalarda bir düşüş yaşanıyor. Oyun anlamında eksikler var. Turu geçmek çok zordu.
Artık tüm gözler derbiye çevrildi."

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