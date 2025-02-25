Evren Turhan

Gözler derbideydi. Galatasaray 6 puanlık avantajını kullanmak istiyordu.

Sarı-Kırmızılılar beraberlikle sezon sonu için genel averajda üstün olacaktı. Çok kontrollü başladı Okan Hoca derbiye. İlk defa 4-2-3-1 sistemiyle çıkıldı.

Orijinal bekler sahadaydı Fenerbahçe karşısında. Lemina da ortaya geçti. Sara daha ön planda kullanıldı. Ama üretkenlikte çok ciddi sıkıntılar çekti. İlk yarıda Galatasaray çok net pozisyona giremedi. Oyunun kontrolü Galatasaray'dı. Fenerbahçe de ilk 10 dakika içinde etkili geldi ama oyun durağan bir şekilde ilerledi. İki takım çok etkiyi değildi ve vasat bir görüntü çizdiler ilk yarıda. Galatasaray avantajı çok iyi kullanmak istiyordu. Onun için çok sabırlı oynadı karşılaşmada.

Lemina maçın yıldızıydı bence.

Barış ile Sallai çok etkili değildi. Bir türlü ön alanda topla buluşamadılar.

Osimhen onlara nazaran biraz yıprattı Fenerbahçe savunmasını.

Muslera derbi maçlarının oyuncusu. O da iyiydi Fenerbahçe karşılaşmasında. İkinci yarıda hocaların hamleleri önemliydi.

Yunus'un oyuna girmesiyle Fenerbahçe'nin baskısı kırıldı.

Sonuç olarak Galatasaray'ın dev derbiden avantajlı çıktı.



"Galatasaray avantajı çok iyi kullanmak istiyordu. Onun için çok sabırlı oynadı derbide.

Okan Hoca ve öğrencileri istediğini aldı."