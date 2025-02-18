Evren Turhan

GALATASARAY Alkmaar yenilgisinden sonra lige dönüş yaptı. O yenilginin takımı olumsuz olarak etkilediği sahada görüldü. Okan hoca yine üçlüyü tercih etti. Yeni transfer Cuestra da oynadı. Torreira ve Sara ikilisi ilk 11'de yer aldı.

Cimbom ilk 10 dakika maça iyi başladı. Ahmed Kutucu'nun yakaladığı bir pozisyon var. Ondan sonra Galatasaray oyunda yoktu.

Acayip tutuk bir görüntü verdiler.

Sadece Osimhen mücadele ediyor diğer oyuncular izliyordu.

Bir türlü ön alan baskısını iyi yapamadılar.

Mertens ve Ahmed çok etkisizdi. Barış da çok acemice hareketler yaptı. Bir türlü oyun üstünlüğü kuramadı ve rakibe de pozisyonlar verdi. Cuesta iyi bir görüntü vermedi. Okan hocanın bu üçlü ısrarı gerçekten tartışılacak bir durum. Galatasaray'ın 4-2-3- 1 oynaması lazım.

İlk yarıda bir türlü beklenen olmadı.

Eren ve Sallai'nin oyuna alınması doğru bir karardı.

Osimhen golü attı. Ama Galatasaray taçtan gol yedi. 2.yarı giren Lemina takıma hareketlilik getirdi. Galatasaray kazanmasına rağmen derbi öncesi iyi bir görüntü vermedi.

Cimbom kesinlikle dörtlü oynamalı.

Her şeye rağmen 3 puan derbi öncesi takıma moral oldu demek doğru bir yaklaşım olur.



"Galatasaray mutlaka dörtlüye dönmeli. İkinci yarı Lemina'nın oyuna girmesiyle takıma büyük bir hareketlilik geldi."