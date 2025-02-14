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Buradan dönmek zor

Evren Turhan

EVREN TURHAN

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Eklenme Tarihi 14 Şubat 2025

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GALATASARAY,
AZ Alkmaar maçına eksik ve sakat oyuncularla beraber zor bir durumda gitti. Okan hoca, üçlü savunma ile başladı ancak başlangıç o kadar kötüydü ki takım durgun, rakip çok diri genç bir takım bir türlü oyun üstünlüğünü eline geçiremedi ve ciddi de pozisyonlar verdi.
Özellikle bugün Kaan, Berkan Jelert çok kötü oynadılar.
Galatasaray sahada mücadele etmedi. Eksikler olabilir ancak maçtan bu kadar erken kopmak Galatasaray kalitesinde bir takıma yakışmadı. Abdülkerim olmasa maç ilk yarıda 4 olabilirdi.
Barış Alper'in yaptırdığı penaltı çok acemiceydi. Kaan Ayhan tecrübesindeki bir oyuncunun bu kadar kolay bir kart görmemesi gerekirdi. Oyun üstünlüğünü ele geçiremeyen Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra da iyice oyundan koptu.
Sara gününde değildi.
Kaan ile çok uyumsuzlardı.
Morata ileri uçta çok yalnız kaldı. Bir tek Sallai'yi iyiler arasında söyleyebiliriz.
Okan hoca değişikliklerde geç kaldı. Kerem hamlesi devrede olabilirdi. Galatasaray adına çok kötü bir gece oldu. 4-1'den çevirmek çok zor. Galatasaray'ın Avrupa macerası sanki sona erdi gibi.

"Galatasaray çok kötü oynadığı bir maçı farklı kaybetti.
4-1'den dönmek çok zor olacak Avrupa macerası bence sona erdi"

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