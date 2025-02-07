Evren Turhan

GALATASARAY Türkiye Kupası'ndaki ikinci maçında Boluspor'u özellikle 2. yarıdaki etkili oyunuyla yıktı.

Okan hoca maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Oynamayan oyuncular için büyük şanstı. Eyüp Aydın, Yusuf Demir, gerçekten müthiş performans gösterdiler.

Saha şartları kötü olmasına rağmen Morata müthiş bir gol attı.

Transfer döneminde sancılı anlar yaşayan Galatasaray için Boluspor galibiyeti moral oldu.



ODAK NOKTASI TRANSFER

Takım olarak da iyi mücadele ettiler. Galatasaray her kulvarda olduğu gibi kupada da yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Oynamayan oyuncuların performansı önemliydi. Okan hoca oynamayan, yedek bekleyen oyunculara şans verdi ve verim aldı. Şunu da belirtmek lazım, Galatasaray taraftarının tek odak noktası transfer...