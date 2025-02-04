Evren Turhan

GALATASARAY zorlu deplasmana galibiyet için gitti. Okan hoca; Kaan, Sanchez ve Abdülkerim olarak savunmayı üç oyuncudan oluşturdu.



Oyunun başlangıcına baktığımızda Sarı-Kırmızılılar beklenen tempoyu bir türlü sağlayamadı. Ancak golün erken gelmesi Galatasaray'ı biraz rahatlattı. Özellikle Osimhen ön tarafta çok yalnız kaldı. Ahmed Kutucu iyi mücadele etti ve pozisyonları zorladı ama Galatasaray bir türlü ikinci golü bulamadı. Ayrıca oyun içerisinde rakibine pozisyonlar da verdi. Özellikle Muslera'nın son haftalardaki formsuzluğu bu maçta da devam etti. Belki bir, iki pozisyonda başarılıydı ama oyuna topu sokuşlarda ciddi sıkıntılar oldu. Torreira biraz yorgun gözüktü. Galatasaray oyun olarak bir türlü istediğini yapamadı.



Osimhen de pozisyonlar buldu ama goller kaçırdı. Bu maçlarda gol bulmak önemli.



Onu bulmayınca oyun içinde sıkıntılar oluyor.



Takımda Avrupa Kupası maçlarının yorgunluğu görünüyor.



Galatasaray bir türlü oyunun temposunu artıramıyor. Sara zaman zaman kalitesini gösterdi. Maça baktığımızda en iyi oyuncu Sanchez'di.



Yeni transfer Morata da oynadığı süre içerisinde çok iyiydi. Sonuçta Galatasaray kalitesini gösterdi ama bu takıma acil bir stoper ve bir orta saha acilen gelmeli.



"Galatasaray kalitesiyle galip geldi ama bu takıma acilen transfer lazım. Avrupa Kupaları takımı fazlasıyla yormuş."