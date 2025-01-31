Evren Turhan

GALATASARAY Avrupa Ligi'ne kazanmak için çıktı.

Sol tarafta Berkan'ı oynattı Okan hoca, Jakobs'un yokluğunda.



Sara takıma geri döndü. Galatasaray oyunun temposunu bir türlü yükseltemedi. Özellikle ilk yarıda etkili olamadı. Mertens ve Yunus kötü oynadılar. Yunus haftalardır bu görüntüde. Mertens bu tempoları kaldıracak durumda değil.



Her şey Osimhen'e bağlı. Galatasaray 'ın ikinci bir planı yok. Barış mücadele ediyor. Sara takımın en etkili oyuncularından. İş sadece duran toplara kalmış! İki pozisyon yakaladı Galatasaray Osimhen'le...

Ama bir türlü başarılı olamadı.



Galatasaray bitiricilikte sıkıntılar yaşıyor. Galatasaray basit goller yiyor. Bu tip golleri yersen maçı çevirmen zora giriyor. İkinci yarıda Okan hoca yine Yunus'la başladı.

O kadar kötü ki, oyun içerisinde hiç yoktu.



Sakatlandı ve 10 kişi oynadı takım! O sırada ikinci golü yedi G.Saray.

Yunus ve Mertens 45'te çıkmalıydı.



İkinci yarıda da pozisyonlar buldu Galatasaray ama son vuruşlar yetersiz kaldı. Bekler çok kötü. O konuda sıkıntı yaşıyor G.Saray. Bu maçta G.Saray'ın daha coşkulu oynaması gerekiyordu. 2-0'dan sonra Ajax tempoyu düşürdü. Bu skor ve maç Okan hocaya yazar!

Bazı oyuncuların limiti doldu.



"Bu maçta Galatasaray'ın daha coşkulu oynaması gerekiyordu.

2-0'dan sonra Ajax tempoyu düşürdü. Bu skor ve maç Okan hocaya yazar!"