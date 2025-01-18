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Futbol ciddiyet işidir

Evren Turhan

EVREN TURHAN

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Eklenme Tarihi 18 Ocak 2025

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GALATASARAY, ligde ikinci yarının ilk maçında belki kolay gibi gözüken Hatay'a galibiyet için gitti. Her zaman rakibi ciddiye almak lazım. Galatasaray oyuna çok kötü başladı. Geçen haftaya baktığımızda Kerem'in yerine Berkan ilk 11'deydi. Oyuna çok temposuz başladı Sarı-Kırmızılılar ve bir türlü istedikleri tempoyu yakalayamadılar. Özellikle Barış ve Yunus çok durgundu. Orta sahada istenilen mücadele sergilenemedi.

Mücadele etmeden bazı şeyler olmuyor. Ne kadar takım kalitesi yüksek olsa bile. Galatasaray ilk yarıda sahada resmen yürüdü. Bir tek Torreira sahada mücadele eden isimdi. Özellikle Kaan kart gördükten sonra Okan Hoca o değişikliği yapmakta haklıydı. Abdülkerim'in belki bir sakatlığı vardı ondan çıkardı.

İkinci yarı Kerem ile Sallai girdikten sonra Galatasaray eski kimliğine büründü.
İnanılmaz goller kaçta ve tempo arttı. Yunus;
Mertens, Barış çok gol kaçırdı. İlk yarıda rakip fazla ciddiye alınmadı.
Penaltıdan sonra oyun Galatasaray'ın elindeydi.
Ama Futbol ciddiyet işidir.
Her rakibi de ciddiye almak lazım. Galatasaray'ın ilk yarıdaki ciddiyetsizliği 2 puan kaybettirdi.

"Futbol ciddiyet işidir. Her takımı ciddiye almak lazım.
G.Saray ilk yarıdaki ciddiyetsizliğinden dolayı Hatay'da 2 puan bıraktı."

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