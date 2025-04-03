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Okan hoca fark yarattı

Evren Turhan

EVREN TURHAN

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Eklenme Tarihi 3 Nisan 2025

GALATASARAY, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbiye gerçekten kemmel başladı. Osimhen şov vardı. Oyunu çok iyi kapattı Galatasaray. Ön alan baskısını Barış Alper Yılmaz çok iyi yaptı.

Orta sahaya üçlü başladı Okan hoca. Sara bence bugün yılın en iyi futbolunu oynadı.

Çok daha fazla gol atabilirdi Galatasaray.

Barış Alper birçok gol pozisyonunu değerlendiremedi.

Galatasaray ilk yarıda belki yılın en iyi 45 dakikasını oynadı.

Sarı-Kırmızılılar daha farklı içeri girebilirdi son dakikada o golü yemeseydi. Fenerbahçe ilk yarıda hiçbir şey yapmadı. Bekleyen ve izleyen Fenerbahçe vardı.

İkinci yarı Galatasaray kontrollü oynamak istedi ama yine de maç içinde çok gol pozisyonu buldu.

Yunus gününde tempolu oynasaydı çok farklı olurdu skor.

Oyunun her bölümünde maçı kazanmak istediğini Galatasaray gösterdi. Maximin Franskowski'yi çok zorladı. Okan hoca bu tip maçları çok iyi oynuyor.

Mourinho bunları kazanamadığı sürece lig ve kupada istediği yere gelemiyor. Zevkli maçtı... Yılın en tempolu maçlarından biri oldu.

Osimhen'in yıldızlaştığı maçta Galatasaray yarı finale çıktı.

"Okan hoca bu tip maçları çok iyi oynuyor.
Osimhen'in yıldızlaştığı maçta Galatasaray kupada adını yarı finale yazdırdı."

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