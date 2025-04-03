Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

Daha önce Fenerbahçe'de çalışan Jorge Jesus'un en önemli öğrencilerinden biri olması nedeniyle sürece sıcak bakmayacağı da konuşuluyor.

DUSAN TADIC AKTİF ROL OYNAYACAK Şu an takımdaki geleceği merak konusu olan Dusan Tadic, iki sezondur iyi ilişkiler içerisinde olduğu Fenerbahçe için iki Sırp futbolcu için başlayacak pazarlıklarda baş rolde yer alacak.

Ülkesinde birçok futbolcunun örnek aldığı isimlerden biri konumunda bulunan deneyimli kanat, hem kulüp hem de İstanbul için olumlu referans sağlayacak.