Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için düğmeye bastı. Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için düğmeye bastı. Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını hızlandırdı.
Şampiyonluk yarışının yanı sıra gelecek sezon Avrupa'da adından söz ettirebilecek bir oyuncu grubu oluşturmayı hdefleyen Kanarya'da birçok yıldız listede bulunuyor. Bazıları ile temaslar başladı. Ayrıca izlemeye devam edilen isimler de var.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda birçok bölgeye takviye yapılması planlanıyor. Forvet hattı ise transferde öncelikli bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.
DZEKO BELİRSİZ
Fenerbahçe'nin deneyimli santrforu Edin Dzeko'nun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Yaşı ilerleyen Boşnak golcünün takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusu oldu.
CENK'İN TRANSFERİ İPTAL OLDU
Kadronun genişliği nedeniyle yeterli süre alamayan Cenk Tosun devre arasında Japonya'dan teklif almıştı. Urawa Red Diamonds ile anlaşma sağlansa da artan sakatlıklar sebebiyle transfer iptal edildi.
Milli futbolcunun sezon sonuna kadar takımda kalması kesinleşti. Ancak yeni sezon öncesi Cenk Tosun'un Fenerbahçe'den ayrılması gündemde.
47 GOL ATTLAR
Sarı lacivertli ekibin üç golcüsü Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun toplamda 47 kez gol sevinci yaşadı. Boşnak yıldız 19, Faslı forvet 26 ve milli oyuncu 2 defa ağları sarstı.
İKİ YILDIZ LİSTEDE
Forvet hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin yanına yeni bir golcü arıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler iki dünya yıldızını listesine ekledi: Dusan Vlahovic ve Aleksandar Mitrovic.
VLAHOVIC 11'E DÖNDÜ
Dusan Vlahovic'in sezon sonunda Juventus'tan ayrılması bekleniyordu. Ancak Igor Tudor'un takımın başına geçmesiyle bu durum değişti.
Tudor'un gelişiyle birlikte Vlahovic yeniden ilk 11'in önemli bir parçası oldu. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan yıldız golcü için yaz transfer dönemi kritik olacak.
Juventus yönetimi, Vlahovic'in sözleşmesini uzatmaması halinde satış kararını masaya koyacak. Tudor'un karşı çıkmasına rağmen kulüp, ekonomik planlama doğrultusunda bu adımı atabilir.
Bu sezon Juventus formasıyla 35 maça çıkan Vlahovic, 14 gol attı. Ayrıca 3 de asist katkısı sağladı.
OSIMHEN DETAYI
Dusan Vlahovic'in takımdan ayrılma konusundaki en güçlü noktalardan biri Juventus'un Victor Osimhen işe ilgilenmesi. Siyah beyazlıların sportif direktörü Cristiano Guintoli'nin baş rolde olduğu süreç sonrası imzalar atılırsa ayrılık kesinleşecek.
MITROVIC AVRUPA'YA SICAK BAKIYOR
Aleksandar Mitrovic, Fenerbahçe'nin gündemine daha önce de birçok kez gelmişti. Sırp yıldız, 2023 yılında Al-Hilal'e transfer olmuştu.
Suudi Arabistan temsilcisinde gösterdiği performans ise göz kamaştırıcı. 30 yaşındaki golcü, Al-Hilal formasıyla çıktığı 68 maçta 61 gol atıp 11 asist yaptı.
Bu sezon özelinde ise 25 maçta 21 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Mitrovic, bu istatistiklerle Avrupa kulüplerinin dikkatini yeniden çekti.
Önümüzdeki sezonun 2026 Dünya Kupası öncesindeki son sezon olması, oyuncunun Avrupa'ya dönme isteğini artırdı. Bu nedenle Fenerbahçe, transferde umutlu.
Jose Mourinho, Mitrovic'i ikna etmek için bizzat devreye girmeye hazır. Ancak Al-Hilal'in bu transfere onay vermesi kolay olmayabilir.
Daha önce Fenerbahçe'de çalışan Jorge Jesus'un en önemli öğrencilerinden biri olması nedeniyle sürece sıcak bakmayacağı da konuşuluyor.
DUSAN TADIC AKTİF ROL OYNAYACAK
Şu an takımdaki geleceği merak konusu olan Dusan Tadic, iki sezondur iyi ilişkiler içerisinde olduğu Fenerbahçe için iki Sırp futbolcu için başlayacak pazarlıklarda baş rolde yer alacak.
Ülkesinde birçok futbolcunun örnek aldığı isimlerden biri konumunda bulunan deneyimli kanat, hem kulüp hem de İstanbul için olumlu referans sağlayacak.