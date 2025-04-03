PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de gelecek yılların kadrosunu oluşturmak için kollar sıvandı. Kanarya, sahip olduğu hücum hattına yapacağı eklemelerle birlikte gücünü daha da artırabilmek amacında. Transferde Dusan Tadic de devreye girecek ve iki yıldızdan birine imza attırılması için olumlu referans sağlayacak. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 08:44 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 08:47
Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için düğmeye bastı. Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

Şampiyonluk yarışının yanı sıra gelecek sezon Avrupa'da adından söz ettirebilecek bir oyuncu grubu oluşturmayı hdefleyen Kanarya'da birçok yıldız listede bulunuyor. Bazıları ile temaslar başladı. Ayrıca izlemeye devam edilen isimler de var.

Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda birçok bölgeye takviye yapılması planlanıyor. Forvet hattı ise transferde öncelikli bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

DZEKO BELİRSİZ

Fenerbahçe'nin deneyimli santrforu Edin Dzeko'nun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Yaşı ilerleyen Boşnak golcünün takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusu oldu.

Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

CENK'İN TRANSFERİ İPTAL OLDU

Kadronun genişliği nedeniyle yeterli süre alamayan Cenk Tosun devre arasında Japonya'dan teklif almıştı. Urawa Red Diamonds ile anlaşma sağlansa da artan sakatlıklar sebebiyle transfer iptal edildi.

Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

Milli futbolcunun sezon sonuna kadar takımda kalması kesinleşti. Ancak yeni sezon öncesi Cenk Tosun'un Fenerbahçe'den ayrılması gündemde.

Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

47 GOL ATTLAR

Sarı lacivertli ekibin üç golcüsü Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun toplamda 47 kez gol sevinci yaşadı. Boşnak yıldız 19, Faslı forvet 26 ve milli oyuncu 2 defa ağları sarstı.

Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

İKİ YILDIZ LİSTEDE

Forvet hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin yanına yeni bir golcü arıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler iki dünya yıldızını listesine ekledi: Dusan Vlahovic ve Aleksandar Mitrovic.

Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

VLAHOVIC 11'E DÖNDÜ

Dusan Vlahovic'in sezon sonunda Juventus'tan ayrılması bekleniyordu. Ancak Igor Tudor'un takımın başına geçmesiyle bu durum değişti.

Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

Tudor'un gelişiyle birlikte Vlahovic yeniden ilk 11'in önemli bir parçası oldu. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan yıldız golcü için yaz transfer dönemi kritik olacak.

Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

Juventus yönetimi, Vlahovic'in sözleşmesini uzatmaması halinde satış kararını masaya koyacak. Tudor'un karşı çıkmasına rağmen kulüp, ekonomik planlama doğrultusunda bu adımı atabilir.

Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

Bu sezon Juventus formasıyla 35 maça çıkan Vlahovic, 14 gol attı. Ayrıca 3 de asist katkısı sağladı.

Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

OSIMHEN DETAYI

Dusan Vlahovic'in takımdan ayrılma konusundaki en güçlü noktalardan biri Juventus'un Victor Osimhen işe ilgilenmesi. Siyah beyazlıların sportif direktörü Cristiano Guintoli'nin baş rolde olduğu süreç sonrası imzalar atılırsa ayrılık kesinleşecek.

Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

MITROVIC AVRUPA'YA SICAK BAKIYOR

Aleksandar Mitrovic, Fenerbahçe'nin gündemine daha önce de birçok kez gelmişti. Sırp yıldız, 2023 yılında Al-Hilal'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

Suudi Arabistan temsilcisinde gösterdiği performans ise göz kamaştırıcı. 30 yaşındaki golcü, Al-Hilal formasıyla çıktığı 68 maçta 61 gol atıp 11 asist yaptı.

Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

Bu sezon özelinde ise 25 maçta 21 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Mitrovic, bu istatistiklerle Avrupa kulüplerinin dikkatini yeniden çekti.

Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

Önümüzdeki sezonun 2026 Dünya Kupası öncesindeki son sezon olması, oyuncunun Avrupa'ya dönme isteğini artırdı. Bu nedenle Fenerbahçe, transferde umutlu.

Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

Jose Mourinho, Mitrovic'i ikna etmek için bizzat devreye girmeye hazır. Ancak Al-Hilal'in bu transfere onay vermesi kolay olmayabilir.

Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

Daha önce Fenerbahçe'de çalışan Jorge Jesus'un en önemli öğrencilerinden biri olması nedeniyle sürece sıcak bakmayacağı da konuşuluyor.

Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

DUSAN TADIC AKTİF ROL OYNAYACAK

Şu an takımdaki geleceği merak konusu olan Dusan Tadic, iki sezondur iyi ilişkiler içerisinde olduğu Fenerbahçe için iki Sırp futbolcu için başlayacak pazarlıklarda baş rolde yer alacak.

Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

Ülkesinde birçok futbolcunun örnek aldığı isimlerden biri konumunda bulunan deneyimli kanat, hem kulüp hem de İstanbul için olumlu referans sağlayacak.

Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB’deki yolsuzluk çarkının merkezindeki isim tanık oldu: Murat Ongun kendi şirketine ihale veriyordu
Emekliler dikkat! İkramiye farkı bugün hesaplara yatacak: Kim ne zaman alacak? İşte ödeme takvimi...
Sustalı Ceylan
İşyerinde mobbingin önlenmesi için genelge yayımlandı! Neler mobbing sayılıyor? Nasıl ispat ediliyor?
Fenerbahçe’nin transferini Dusan Tadic bitirecek! İki yıldız listede
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonası flaş yorum! Özel bir çaresiz
Reytingler düştü iddialarına RTÜK’ten açıklama: Türkiye CHP lideri Özgür Özel’in çağrısına kulak asmadı! Dev derbiyi ATV’den izledi
Meteoroloji’den 68 il için kuvvetli yağış ve lodos uyarısı! Sıcaklık 6 derece azalacak | 3 Nisan hava durumu
Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho 14 sene önce göz çıkarıyordu! Ceza alacak mı?
Trump fitili ateşledi! Dünyaya yüzde 80, 90 vergi savaşı: Türkiye’yi teğet geçti | İşte ABDnin 2 Nisan tarifesi
ÖZEL | Victor Osimhen’den derbi sonrası zafer sözleri! 2 golden sonra konuştu
CHP lideri Özgür Özel’in derbi için boykot çağrısına taraftardan kırmızı kart! Tribünler doldu taştı stadyumda ATV canlı yayını açıktı
CHP’de turp korkusu! Özgür Çelik’ten Yapay zeka çıkışı
Kılıçdaroğlu ne dedi İmamoğlu ne planlıyor? CHP’den kulisler TAKVİM’e özel açıklamalar: Oy vermeyen delegeler bile Kemal Bey için çalışıyor
CHP’nin boykotuna vatandaş ne diyor?
Cimbom yarı finalde! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
ÖZEL | Günay Güvenç ile Davinson Sanchez arasında tartışma! Derbide sinirler gerildi
Suriye’de yeni dönemi onlar inşa edecek! Devrimin önderleri Şara’nın kabinesinde
CHP yandaşı Sözcü Yazarı Saygı Öztürk’ten MASAK oyunu! Ekrem İmamoğlu’nu aklamaya çalıştı... İşte İmamoğlu hakkındaki suçlamalar
MHP’den CHP’ye üst düzey tepki: Yerli ve milli markaları boykot vatan hainliği ile eş değer | Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl?