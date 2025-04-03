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Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi için "Rağmen" paylaşımı!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde ezeli rakipler karşı karşıya geldi. Galatasaray, deplasmanda oynadığı maçta Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek büyük bir galibiyete imza attı. Sarı-Kırmızılılar, maç sonrası sosyal medya üzerinden hakem Cihan Aydın'ın kararlarına yönelik dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 20:55 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 20:55
Galatasaray’dan Fenerbahçe derbisi için Rağmen paylaşımı!

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Galatasaray, karşılaşmayı yöneten hakem Cihan Aydın ve ekibinin bazı pozisyonları atladığını belirterek, resmi hesabından "Rağmen." ifadesiyle bir açıklama yaptı. Paylaşımda, maç içerisinde yaşandığı belirtilen iki kritik pozisyona dikkat çekildi.

Galatasaray'ın paylaştığı videodan görüntüler (X)Galatasaray'ın paylaştığı videodan görüntüler (X)

İlk olarak, Gabriel Sara'nın kale alanı üzerinden yaptığı ve Milan Skriniar'ın son anda müdahalesiyle kornere giden pozisyon öncesinde, Fred'in Sara'ya yaptığı müdahalenin göz ardı edildiği vurgulandı.

İkinci olarak ise, karşılaşmanın son anlarında gerginliğin arttığı dakikalarda, Milan Skriniar'ın Victor Osimhen'e dirsek ile yaptığı öne sürülen müdahale paylaşımda yer aldı. Sarı-Kırmızılı kulüp, bu pozisyonların atlandığını savundu.