Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi için "Rağmen" paylaşımı!

Galatasaray , karşılaşmayı yöneten hakem Cihan Aydın ve ekibinin bazı pozisyonları atladığını belirterek, resmi hesabından "Rağmen." ifadesiyle bir açıklama yaptı. Paylaşımda, maç içerisinde yaşandığı belirtilen iki kritik pozisyona dikkat çekildi.

Galatasaray'ın paylaştığı videodan görüntüler (X)

İlk olarak, Gabriel Sara'nın kale alanı üzerinden yaptığı ve Milan Skriniar'ın son anda müdahalesiyle kornere giden pozisyon öncesinde, Fred'in Sara'ya yaptığı müdahalenin göz ardı edildiği vurgulandı.

İkinci olarak ise, karşılaşmanın son anlarında gerginliğin arttığı dakikalarda, Milan Skriniar'ın Victor Osimhen'e dirsek ile yaptığı öne sürülen müdahale paylaşımda yer aldı. Sarı-Kırmızılı kulüp, bu pozisyonların atlandığını savundu.