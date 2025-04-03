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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları sona erdi. Oynanan dört maçın ardından dört takım adını yarı finale yazdırdı. Nefes kesecek iki maç futbolseverleri bekliyor. İşte yarı final eşleşmeleri ve karşılaşmaların tarihleri...

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 23:39 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 23:40
Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu!

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Birbirinden iddialı takımların mücadelesine sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda artık sona doğru yaklaşılıyor. Çeyrek final heyecanının son bulduğu turnuvada sadece 4 takım kaldı.

Yarı final aşamasından devam edecek organizasyonda iki keyif dolu karşılaşma futbolseverleri bekliyor.

Oleksandr Zubkov (AA)Oleksandr Zubkov (AA)

İskenderunspor'u 3-0 yenen Konyaspor, ilk yarı finalist olarak yerini ayırttı. Trabzonspor evinde Bodrum FK'yı 3-2 mağlup edip uzatmada gülmeyi başardı. Derbide rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 ile deviren Galatasaray da bileti kaptı. Beşiktaş karşısında Romulo'nun hat-trick şovuyla 3-1'lik galibiyet elde eden Göztepe de son yarı finalist oldu.

Lucas Torreira (AA)Lucas Torreira (AA)

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri şu şekilde;

Trabzonspor - Göztepe

Konyaspor - Galatasaray

Maçlar tek karşılaşma üzerinden 22, 23 veya 24 Nisan'da oynanacak.

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