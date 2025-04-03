Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Yarı final aşamasından devam edecek organizasyonda iki keyif dolu karşılaşma futbolseverleri bekliyor.

Birbirinden iddialı takımların mücadelesine sahne olan Ziraat Türkiye Kupası 'nda artık sona doğru yaklaşılıyor. Çeyrek final heyecanının son bulduğu turnuvada sadece 4 takım kaldı.

Oleksandr Zubkov (AA)

İskenderunspor'u 3-0 yenen Konyaspor, ilk yarı finalist olarak yerini ayırttı. Trabzonspor evinde Bodrum FK'yı 3-2 mağlup edip uzatmada gülmeyi başardı. Derbide rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 ile deviren Galatasaray da bileti kaptı. Beşiktaş karşısında Romulo'nun hat-trick şovuyla 3-1'lik galibiyet elde eden Göztepe de son yarı finalist oldu.