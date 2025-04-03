Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Birbirinden iddialı takımların mücadelesine sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda artık sona doğru yaklaşılıyor. Çeyrek final heyecanının son bulduğu turnuvada sadece 4 takım kaldı.
Yarı final aşamasından devam edecek organizasyonda iki keyif dolu karşılaşma futbolseverleri bekliyor.
Oleksandr Zubkov (AA)
İskenderunspor'u 3-0 yenen Konyaspor, ilk yarı finalist olarak yerini ayırttı. Trabzonspor evinde Bodrum FK'yı 3-2 mağlup edip uzatmada gülmeyi başardı. Derbide rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 ile deviren Galatasaray da bileti kaptı. Beşiktaş karşısında Romulo'nun hat-trick şovuyla 3-1'lik galibiyet elde eden Göztepe de son yarı finalist oldu.
Lucas Torreira (AA)
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri şu şekilde;
Trabzonspor - Göztepe
Konyaspor - Galatasaray
Maçlar tek karşılaşma üzerinden 22, 23 veya 24 Nisan'da oynanacak.