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Bu futbol umut vermedi

Evren Turhan

EVREN TURHAN

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Eklenme Tarihi 30 Mart 2025

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GALATASARAY, derbiye 3 puan için gitti. Rakibini yenip şampiyonluk yolunda önemli bir adım atacaktı.

Oyuna da iyi başlamadı Galatasaray.

Beşiktaş 4-6-0 oynadı.

Solskjaer, Immobile'yi kesip ilerde Rafa Silva'ya şans verdi.

Oyunun başlangıcında Galatasaray'ın tempolu başlayacağını düşündük ama tam tersi Beşiktaş maça daha baskılı başladı. Daha çok bekleyen takım Galatasaray idi. Yunus; Barış çok etkisizdi.

Özellikle Frankowski tarafından Galatasaray çok ciddi açıklar verdi derbide. İlk 20 dakika Okan hocanın bunu görmesi lazımdı.

Barış'ın o tarafa alınıp Franskowski'nin kulübeye çekilmesi daha doğru olurdu. Yani gol "Geliyorum" diyordu. Verilen kırmızı kart ağırdı.

Galatasaray 10 kişi kalıp golü yedikten sonra oyunun hakimiyetini Beşiktaş eline aldı. Sara kötüydü.

Davinson Rafa'nın golünde hatalıydı.

Osimhen yalnız kaldı ileride.

İkinci yarı Okan hoca Barış'ı sadece sağ tarafa aldı. Bence Lemina ve Mertens değişiklikleri daha erken olmalıydı. Savunmada da ciddi hatalar yaptı Galatasaray.

Açıkçası Galatasaray dün gece derbiyi kazanmak için hiçbir şey yapmadı. Oynanan bu futbol ilerisi için çok umut vermedi...

"Galatasaray derbiyi kazanamak için hiçbir şey yapmadı.
Beşiktaş derbisinde oynanan bu futbol ilerisi için umut vermedi."

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