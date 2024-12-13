Evren Turhan

GALATASARAY, bu sene Avrupa'da final oynamak istiyor. Okan Buruk da hep bunu dile getirdi. Onun için zorlu Malmö deplasmanına gittiler.

Oradaki hava şartları Galatasaray'ı etkiledi ve takımda çok ciddi eksiklikler vardı. Oyun içerisinde konsantrasyon çok azdı maçında başında. Ve Metehan'ın rakibini kaçırmasıyla Galatasaray maçta 1-0 geriye düştü. Okan hoca 3'lü başladı maça. Metehan, Sanchez ve Abdülkerim'le.

Ama ön tarafta Galatasaray çok etkisiz kaldı. Orta sahada tek Sara bir şeyler yapmaya çalıştı.

Yunus özellikle 40. dakikaya kadar oyunda hiç risk almadı.

Ama 5 dakikalık oyunuyla Galatasaray ilk yarıda golü buldu. Bu kadar kötü bir başlangıçtan sonra devrenin sonuna golle girmek çok önemliydi. Galatasaray kalite olarak Malmö'den çok üstün bir takım.

Fakat mücadele bakımından da eksikti.

Batshuayi maç içinde yoktu.

İkinci yarı Galatasaray çok etkiliydi.

Özgüven geldi öne geçince.

Kerem Demirbay'ın oyuna girmesi önemliydi. Sanchez'in sakatlığı Galatasaray adına çok kötü oldu.

Bir sakat daha eklendi takıma.



"Ziyech'in girmesiyle takım oyundan düşünce son dakikada gelen gole engel olunamadı.

Galatasaray mücadele bakımından iyi değildi. Ziyech'in girmesiyle takım oyundan düştü ve son dakikada galibiyet kaçtı."