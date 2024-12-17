Evren Turhan

GALATASARAY derbiyi kazanmak için sahaya çıktı.

Eksikler çok fazlaydı ama son antrenmandan sonra Barış'ı oynatma kararı aldı hoca. Kaan döndü. Bu büyük bir avantajdı.

Sallai yine 11'deydi. Galatasaray maça çok iyi başladı. Oyunun hakimiydi. Pozisyon bulan takımdı.

Golü de attı. Barış ile çok pozisyon buldular. İlk yarıda golü de yediler. Arkada çok açık verdiler.

Abdülkerim gününde değildi. Bu da ister istemez takımın dengesini bozdu. Mertens çok koştu çok mücadale etti. İkinci yarıya çok farklı bir şekilde girecek diye düşündüğümüz Galatasaray golü kendi kalesinde buldu. Trabzonspor'un attığı golde top dışarı çıktı. Bariz şekilde dışarı çıkmıştı!

Bunu kimse görmedi! Okan hocanın hamleleriyle Galatasaray dengeyi bulmayı çalıştı.

Galatasaray final maçlarını çok iyi oynuyor.

Yılın en güzel maçıydı.

Okan hoca bu riskleri çok alıyor. Galatasaray bu sezon çok gol atıyor ama çok da yiyor. Galatasaray için 3 puan çok önemliydi. Müthiş mücadele ettiler. Galatasaray tarihi bir maç oynadı. Genele baktığımızda futbol olarak Galatasaray iyi oynayan takım. Bunu bir kez daha gösterdiler.



"Galatasaray tarihi bir maç oynadı.

Genele baktığımızda futbol olarak Galatasaray in iyi oynayan takım."