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Haklı bir galibiyet

Evren Turhan

EVREN TURHAN

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Eklenme Tarih 9 Aralık 2024

GALATASARAY, Fenerbahçe'nin derbide puan kaybetmesiyle Sivasspor maçına çok daha rahat çıktı. Kazandığında 3 puanlık fark 6'ya çıkacaktı.
Ve bunun içinde iyi motive olmuştu Galatasaray. Maça muhteşem başladı Galatasaray. Osimhen ile net bir gol pozisyondan yararlanılamadı.
Metehan çok büyük bireysel bir hata yaptı. Bütün oyunun kontrolü Galatasaray'dayken maç bir anda orada değişti. Manaj'ın da top eline çarpmıştı ama hakem görmedi.
Fakat Metehan'ın pozisyonu kırmızı karttı. Berkan'ın bireysel hatası ile Galatasaray maçta geriye düştü.
Ama oyunu Galatasaray bırakmadı.
Okan Hoca çok büyük riskler aldı karşılaşmada. Sanchez tek başına geride Sallai ve Berkan'la beraber kaldılar 3'lü olarak. Bu riski de takım çok iyi değerlendirdi. Özellikle Yunus'un attığı golden sonra pozisyonlar daha da çoğaldı. Orta sahada Sara ve Torreira inanılmaz mücadele etti. Barış bir taraftan devamlı ön tarafı zorladı.
Ve Galatasaray 10 kişi kaldığı maçta penaltıdan Osimhen'le öne geçti. İkinci yarıda Barış'la 3. gol bulundu. Kırılma maçı olduğunu Okan Hoca ve takım çok iyi biliyordu. Galatasaray güzel oyunla kazanmayı hak etti.

"Sivas deplasmanının kırılma maçı olduğunu Okan Hoca ve takım biliyordu. Sonuç olarak Galatasaray haklı galibiyet aldı."

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