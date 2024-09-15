Evren Turhan

GALATASARAY, milli ara sonrasında oynadığı ilk maçta dünya yıldızı Osimhen ile birlikte maça çok hızlı başladı. Çok erken bir gol buldular.

Daha sonra oyunun hakimiyeti Galatasaray'a geçti. Mertens tüm aldığı toplarda Osimhen'i aradı.

Maçın yıldızı Sara idi. Sara bu maç kalitesini gösterdi. Özellikle yaptığı iki asist ve attığı golle maçın yıldızı oldu. Galatasaray 3. bölgede çok iyi baskı yaptı. O bölgeden Rizespor'u çıkarmadı. Davinson Sanchez'in geri dönmesi çok önemli.

Gerçekten takımın her şeyi.

Golünü de attı. Galatasaray 2-0'lık skorla birlikte iyice rahatladı.

Torreira çok iyi mücadele etti. Tek aksayan Yunus Akgün'dü. Biraz daha üzerine koyması lazım. Yeni transfer Jakobs'un savunma yönü çok kuvvetli. Hücumlara da çok iyi çıktı. Osimhen bu ligde çok gol atar.

Icardi de çok büyük golcü ama Osimhen sağa sola çok iyi deplase oluyor.

Abdülkerim ve Sanchez çok iyi anlaştı. İkinci yarıda yapılan değişiklikler önemliydi. Çünkü hafta içi erteleme maçı var. Okan hocanın dokunuşları yerindeydi.

Galatasaray kaos ortamında kazanarak rahatladı. Farklı kazanan Galatasaray'ın bu maçla birlikte üzerine daha da koyacağını düşünüyorum.

"G.Saray kaos ortamında kazanarak rahatladı. Galatasaray'ın bu maçla birlikte üzerine daha da koyacağını düşünüyorum."