Evren Turhan

GALATASARAY milli ara öncesi Adana Demirspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Hem mental olarak kendini toparlayacaktı hem de taraftarına kendini affettirecekti.

Galatasaray maça istediği gibi başladı. Adana Demirspor'un geçen sezonki gücü yok. Bu kesin.

Maçın başlangıcında Adana Demirspor kalecisinin yaptığı hatayla Galatasaray golü buldu.

Daha sonra Semih'in kendi kalesine attığı golle Galatasaray iyice rahatladı. Maç, o dakikadan sonra koptu. Galatasaray için bu maç asla ölçü değil ama moral anlamında kazanımı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Metehan'ı çok beğendim. Onun adına çok iyi oldu. Icardi'yi kaybetti Galatasaray.

Çok büyük bir kayıp.

Mertens müthiş bir gol attı...

Kerem Demirbay ve Torreira iyi mücadele etti...

Jelert çabukluğuyla dikkat çekti.

Muslera kurtardığı penaltıyla klasını gösterdi.

Oyun anlamında Galatasaray çok üstündü. İki pasla, üç pasla kaleciyle karşı karşıya kaldılar. Çok pozisyon buldu Galatasaray. Çok rahat bir galibiyet aldılar. Galatasaray, milli ara dönüşü yeni transferleriyle toparlayacaktır.

G.Saray, Adana'da farklı kazanarak kendine geldi.



"Galatasaray için bu maç asla ölçü değil ama moral anlamında çok iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Milli ara takıma iyi gelecektir."