Evren Turhan

GALATASARAY, erteleme maçında Gaziantep FK maçına yeni transferlerini oynatamayarak çıktı. Özellikle oyunun başlangıcında 5-0 kazanılan Rizespor maçındaki coşku vardı. Barış'ın rakip kaleye attığı deparları ve Mertens'in gördüğümüz ceza sahası içinde gol arayışı Galatasaray'ı mücadelede etkili bir hale getirdi. Yunus ile beraber solda başladı Okan Hoca. Batshuayi de iyi servisler yaptı. Ve Galatasaray bunun sonunca maçın başında Barış ile beraber öne geçti maçta. Konuk takım maçta zayıf bir görüntü verince de mücadele resmen antrenman maçına döndü.

Sarı-Kırmızılılar karşılaşmayı tek kale oynadı. Torreira ve Sara orta sahanın hakimiydi. Özellikle Galatasaray kenarda üçgenleri çok iyi oluşturdu. Pas alışverişlerini çok iyi yaptılar.

Ve bunun ardından 2. gol Yunus Akgün ile beraber geldi. Gol atması onun için önemliydi.

İkinci yarı da Galatasaray'ın oyun üstünlüğü vardı. Okan Hoca, derbiyi düşünerek değişiklikler yapabilirdi; ama 65-70'e kadar bekledi. Berkan sol tarafta çok iyiydi. Davinson zaten defansın lideri. 5'te 5 yaparak Kadıköy'deki derbiye lider giden Galatasaray, bu zaferle taraftarını sevindirdi.

"5'te 5 yaparak Kadıköy'deki dev derbiye lider giden Galatasaray, bu zafer sonucu taraftarını sevindirdi."