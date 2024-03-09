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Evren Turhan

EVREN TURHAN

Tarihi 9 Mart 2024

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Şampiyonluk modunu açtı

GALATASARAY, seriye devam etmek için Ali Sami Yen'e çıktı. Son haftalarda atılan erken goller maçların kazanılmasında çok büyük avantajdı. Dün de böyle oldu. Berkan, mecburiyetten stoperde oynadı ama gayet iyiydi. Galatasaray, eksikler olmasına rağmen oyun üstünlüğünü hiçbir zaman kaybetmiyor. Bunu Türkiye'de yapabilen başka bir takım daha yok.
Dün gecenin en önemli özelliği de Demirbay'ın hat trick yapması ve Torreira'nın gol atması. İlk defa iki orta saha gol attı. Köhn iyi oyununu golle süsledi. Keşke sezon başı alınsaydı. Icardi attığı golün yanı sıra takım arkadaşlarına da yardımcı oldu. Penaltıyı bırakması da güzel bir jestti. Kaan'ın sakatlığı kötü oldu.
Ama Barış'ın beke geçip Zaha'nın kanada geçmesi Galatasaray'ın işine daha çok yaradı. Bence hem Kaan'a hem de Torreira'ya yapılan müdahalelere kırmızı çıkmalıydı.
Kaleci Gökhan'ın pozisyonu da hakem kaçırdı.
VAR da sahnede yoktu. Sonuç olarak Galatasaray eksiklere rağmen müthiş oynadı.
Şampiyonluk modunu açtığını bir kez daha gösterdi. Mertens yine takımın lideriydi. Okan Buruk farkını ortaya koydu.

"Galatasaray eksikler olsa bile oyun üstünlüğünü hiçbir zaman kaybetmiyor.
Bunu şu an Türkiye'de başka yapabilen bir takım daha yok."

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